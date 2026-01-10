Сотрудники аэропорта Минск направили все силы и средства на расчистку аэродромной территории

Национальный аэропорт Минск работает штатно, продолжая справляться с последствиями непогоды. Основные силы и средства 10 января были направлены на расчистку аэродромной территории. Снегопад не стал сюрпризом для работников воздушной гавани, поскольку еще до начала циклона был создан оперативный штаб.

"Сегодня для борьбы с последствиями снежной стихии был организован субботник: выведен дополнительный персонал для уборки снега на территории привокзальной площади, стоянках, подъездных путях. Дополнительно было привлечено свыше 300 сотрудников различных служб и подразделений аэропорта. Расчищены тротуары, эстакада, проезды на стоянках, дороги. Для координации всей работы до начала циклона был создан оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Оперативная обстановка отслеживается в круглосуточном режиме, принимаются максимальные усилия для стабильной и бесперебойной работы всей аэропортовой инфраструктуры".