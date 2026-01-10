3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Сотрудники аэропорта Минск направили все силы и средства на расчистку аэродромной территории
Национальный аэропорт Минск работает штатно, продолжая справляться с последствиями непогоды. Основные силы и средства 10 января были направлены на расчистку аэродромной территории. Снегопад не стал сюрпризом для работников воздушной гавани, поскольку еще до начала циклона был создан оперативный штаб.
Анна Парфенчик, ведущий специалист Национального аэропорта Минск:
"Сегодня для борьбы с последствиями снежной стихии был организован субботник: выведен дополнительный персонал для уборки снега на территории привокзальной площади, стоянках, подъездных путях. Дополнительно было привлечено свыше 300 сотрудников различных служб и подразделений аэропорта. Расчищены тротуары, эстакада, проезды на стоянках, дороги. Для координации всей работы до начала циклона был создан оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Оперативная обстановка отслеживается в круглосуточном режиме, принимаются максимальные усилия для стабильной и бесперебойной работы всей аэропортовой инфраструктуры".
Снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе работает практически без остановки. В общем, делается все для обеспечения безопасности полетов.