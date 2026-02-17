Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Современный детский сад на 190 мест открылся в Витебске

В Витебске открылся современный детский сад, построенный по инновационным отечественным технологиям.

Здесь акцент на натуральные материалы, которые соответствуют требованиям экологичности, звуко- и теплоизоляции. Ноу-хау и во внутреннем наполнении. Шкафчики для одежды и обуви - с подогревом. Развивающее оборудование - энергонасыщенное.

Новый объект для малышей также отличается оригинальными архитектурными решениями и эргономичным дизайном.

Новый детский сад открылся в густонаселенном микрорайоне Витебска Билево. Он рассчитан на 190 мест. В ясельные группы малышей будут принимать с 2 лет.

