Современную блочно-модульную котельную ввели в эксплуатацию в агрогородке Дубровка

В Беларуси растет спрос на топливные пеллеты. Их производят 18 предприятий в структуре Минлесхоза. Этот вид топлива востребован как в частных домовладениях, так и в энергетике жилищно-коммунального хозяйства.

Так, в агрогородке Дубровка Пуховичского района ввели в эксплуатацию блочно-модульную котельную, которая работает на щепе и пеллетах. Мощность объекта 4 мегаватта, что позволяет обеспечивать отоплением и горячим водоснабжением все дома, а также социально значимые объекты поселка. Все оборудование котельной белорусского производства.

Алексей Падаляк, первый замдиректора - главный инженер УП "Жилтеплосервис" коммунального хозяйства Пуховичского района:

"Именно пеллеты востребованы, потому что они на порядок дешевле газа и других видов топлива - мазута или щепы. И теплоотдача у них выше. Поэтому востребованность их в котельных в нашем районе очень велика. Щепу мы закупаем у Пуховичского лесхоза, а пеллеты у Березинского лесхоза".