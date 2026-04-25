Спасатели Беларуси почтили память героев - ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС
Беларусь прошла уникальный путь по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Спасатели почтили память героев-ликвидаторов. Сотрудники МЧС одними из первых начали борьбу с последствиями аварии.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Под руководством Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко были разработаны и реализованы государственные программы, направлены колоссальные средства на возрождение загрязненных территорий, на поддержку населения, проживающего там. Сегодня эти регионы активно и устойчиво развиваются: растут дети, работают школы, функционирует система здравоохранения".
Беларусь не останавливается на достигнутом. 24 апреля в Минске на базе МЧС прошла международная научно-техническая конференция "40 лет после Чернобыля: итоги". Мероприятие собрало ведущих экспертов, ученых и государственных деятелей из Беларуси и России для всестороннего анализа накопленного опыта и определения дальнейших перспектив возрождения и развития пострадавших территорий.