Специалист рассказала об экстренной профилактике в первые трое суток после укуса клеща

С приходом тепла в Беларуси активизировались клещи. Медики уже зафиксировали более 200 обращений от людей, пострадавших от укусов. Стоит ли говорить о нашествии? Как правильно удалить клеща и нужно ли проверять его на инфекции? Об этом рассказала завлабораторией Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Климович в "Актуальном интервью".

Специалист успокоила: паника из-за "нашествия" клещей преждевременна. "Показатели численности клещей в нынешнем году аналогичны прошлогодним. Говорить о каком-то нашествии не стоит", - пояснила эксперт.

Однако многолетняя динамика действительно тревожна. Потепление климата во всем мире приводит к увеличению численности клещей и расширению ареала их обитания. Растет и количество клещевых инфекций среди людей.

Многие надеялись, что суровая и снежная зима убьет паразитов. Увы. "Клещи очень хорошо сохраняются под снежным покровом, достаточно хорошо переносят заморозки. Из опыта работы в лаборатории: иногда доставая пробирку из морозильника (температура минус 20), они просыпаются и активничают", - рассказала Ольга Климович.

Активность клещей напрямую зависит от погоды. Оптимальные условия - тепло и влажно. Прямого солнечного света они не любят, поэтому в жаркие и сухие дни их активность снижается.

Меры защиты делятся на неспецифические (предотвращение присасывания) и специфические (вакцинация и экстренная профилактика).

При походе в лес важно надевать закрытую одежду светлых тонов (на светлом клеща легче заметить). А также стоит помнить, что клещ присасывается не сразу: до двух часов он путешествует по телу, ища подходящее место (за ушами, паховая область, подмышки - где кожа тоньше).

Если клещ укусил, его важно удалить целиком. Сделать это можно самостоятельно или в медучреждении. "Для самостоятельного удаления подойдут средства промышленного производства, которые можно приобрести в аптеке. Можно использовать тонкий пинцет или нитяную петлю.Клеща тянуть ни в коем случае нельзя, так как таким способом можно извлечь его только частично. Необходимо удалять клеща выкручивающими движениями. Место присасывания обработать спиртосодержащим антисептиком", - объяснила специалист.

Нельзя капать маслом или кремом на клеща - это провоцирует выброс возбудителя в организм и повышает риск заражения. Если у человека нет медицинских противопоказаний к приему антибиотиков, рекомендуется начинать экстренную профилактику в первые трое суток после укуса. Чем раньше, тем эффективнее.

Однако исследование клеща необходимо тем, кому антибиотики противопоказаны (в этом случае исследование бесплатно по направлению). Все остальные могут провести исследование на платной основе. "Для исследования методом ПЦР важно, чтобы клещ был целый, желательно не сухой. Поместите его в любую емкость с завинчивающейся крышкой, можно положить влажный ватный шарик, чтобы он не засох. Живой он или нет - не принципиально", - уточнила Ольга Климович.