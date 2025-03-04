Спецтехника и бойцы экстренных служб. Как в Березинском районе проходят масштабные учения МЧС

Подразделения МЧС Минской области развернулись в Березинском районе. Здесь проходят масштабные учения. Цель которых - проверка готовности к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характеров.

Задействованы десятки единиц спецтехники и около сотни бойцов экстренных служб. Задача - подготовится к ликвидации возгораний во время пожароопасного сезона (подробности в видео).