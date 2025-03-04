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Спецтехника и бойцы экстренных служб. Как в Березинском районе проходят масштабные учения МЧС
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Автор:Илья Цветков
12025-03-12T10:26:13.000000Z00
Подразделения МЧС Минской области развернулись в Березинском районе. Здесь проходят масштабные учения. Цель которых - проверка готовности к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характеров.
Задействованы десятки единиц спецтехники и около сотни бойцов экстренных служб. Задача - подготовится к ликвидации возгораний во время пожароопасного сезона (подробности в видео).