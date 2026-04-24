Спортсмен-инструктор Власова рассказала, как в Беларуси бесплатно обучиться прыжкам с парашютом

Спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по парашютному спорту Полина Власова рассказала о недавней победе на Кубке ДОСААФ СНГ и о том, как она пришла в небо, почему боится высоты и где учат прыгать бесплатно.

Встреча с главой государства и победа в Саратове

Для Полины огромной честью стала недавняя встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Спортсменка призналась, что была неимоверно рада, когда ей сообщили об этом, и сложно описать все эмоции, которые она испытывала.

"Мы очень рады, что нам выпала такая возможность вручить Президенту цветы и подарок. То, что он нас отметил, что он отметил наш спорт и способствует его продвижению в массах", - поделилась спортсменка.

Совсем недавно команда вернулась из Саратова, где проходили соревнования на Кубок ДОСААФ СНГ по точности приземления. Белорусская команда заняла там первое место. Подготовка проходила еще в марте на базе Минского аэроклуба ДОСААФ.

"Саратов, конечно, поднес нам свои сюрпризы. Погода была сложная, однако мы со всем справились", - отметила Полина Власова.

В личном зачете Полина заняла второе место, уступив только своей коллеге по команде: "Я считаю, это еще раз доказывает, что у нас лучшая школа подготовки, и соперничаем мы не только с другими странами, но еще в первую очередь сами с собой, постоянно повышаем планку".

Кстати, у ее коллеги, которая заняла первое место, 24 апреля важное событие - свадьба. Полина искренне поздравила ее и пожелала всего самого лучшего.

Как оценивают точность приземления

В парашютном спорте все решают сантиметры. Основная задача спортсмена - попасть в центр датчика радиусом 16 см. Датчик считывает первое касание, и результат может быть от 0 до 16 см.

Участники выполняют заданное количество прыжков (в Саратове их было 5). Победителем становится тот, у кого сумма сантиметров за все прыжки наименьшая. В командном зачете суммируются результаты всех членов команды.

Факт На счету 24-летней спортсменки уже 1191 прыжок.

В парашютный спорт Полина попала благодаря папе, который работает врачом-оториноларингологом в медицинском центре. В 2013 году к нему на прием пришла парашютистка и рассказала о Минском аэроклубе ДОСААФ, о тандем-инструкторах и о возможности прыгать.

"Мой папа сам немножко боялся, поэтому он решил для начала отправить на прыжок меня, 12-летнюю, и посмотреть, как будет. Мне понравилось, и я решила вернуться, когда повзрослею", - вспомнила девушка.

Самостоятельные прыжки Полина начала в 19 лет. В парашютном спорте она уже 5 полных лет. Теперь она спортсмен-инструктор национальной команды. Ее основная задача - тренировать себя, но они с командой также помогают молодым ребятам, которые приходят в сборную.

Каждый год в спорт приходят молодые парни и девушки. ДОСААФ делает для этого все возможное. Обучение проходит на бюджетной основе: все желающие в возрасте от 15 до 20 лет могут заниматься парашютным спортом абсолютно бесплатно.

"Мы, пожалуй, единственная страна в мире, которая предоставляет возможность именно по бесплатному обучению с самого начала. Выдается все необходимое снаряжение, парашюты, остается только прийти и записаться", - подчеркнула спортсменка.

На вопрос о месте Беларуси в международном рейтинге парашютного спорта Полина ответила уверенно: "Мы всегда занимали первые места, призовые места. Наша школа подготовки - одна из сильнейших. Более 10 лет команда выезжает на международные соревнования и возвращается оттуда постоянно с призами. Мы - одни из лучших".

Впереди у спортсменов насыщенный сезон:

Конец мая - открытый чемпионат Республики Беларусь по точности приземления в Бресте.

Середина июля - чемпионат Республики Беларусь по двоеборью (точность приземления + акробатика). По его результатам соберут команду, которая представит страну на чемпионате России по двоеборью в августе.

Завершат сезон международные соревнования по точности приземления в Гудермесе.

Что такое акробатика в небе

Индивидуальная акробатика - вторая дисциплина, которой занимаются парашютисты. Прыжки совершаются с высоты 2200 м. Основная задача - как можно быстрее и чище выполнить комплекс из шести фигур: развороты влево и вправо на 360 градусов, сальто.

На выполнение комплекса уходит от 6 до 8 секунд в зависимости от уровня подготовки. Перед этим спортсмен 10-15 секунд разгоняется в вертикальном положении, чтобы набрать максимальную скорость для вращений.

Безопасность стоит на первом месте: погодные условия строго контролируются - учитывают силу ветра, низкую облачность, туман. На аэродроме есть специальный прибор, который показывает порывы ветра в реальном времени. Если ветер превышает допустимые значения, соревнования приостанавливаются до улучшения погоды.

О страхе высоты и суевериях

Полина призналась, что не суеверна и верит только в себя. Но, как и большинство парашютистов, она боится высоты: "Мне кажется, если бы я не боялась высоты, возможно, я бы и не начала прыгать. Этот страх добавляет азарта и интереса к спорту".

Спортсменка признается: если сейчас она привыкла к виду из самолета, то, стоя на балконе десятого этажа и глядя вниз, ей все равно будет очень страшно, потому что парашюта за спиной нет.

Совет тем, кто хочет прыгнуть: "Никогда это не откладывать ни на завтра, ни на следующий год. Звонить, записываться, приезжать и прыгать. Если страшно сделать этот шаг, есть тандем-инструкторы. Они делают всю работу, отделяются от самолета, приземляются, а пассажирам остается только наслаждаться прыжком и красотой Беларуси с высоты птичьего полета".