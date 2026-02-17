Средства разведки видят, что Беларусь никому не угрожает - Вольфович

Разведподразделения Польши работают в круглосуточном режиме вдоль белорусских границ, они видят, что Беларусь никому не угрожает, в том числе не угрожает Польше. Такими наблюдениями в программе "Это другое" поделился государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

По его словам, на сегодняшний день численность вооруженных сил Польши уже 210 тыс. "Было три дивизии всего, четвертую практически развернули. Сейчас приступили к развертыванию пятой дивизии. Для чего?" - задается вопросом он.

"В Литве уже размещается 45-я танковая бригада ФРГ, строятся полигоны на Пабраде в 15 км от нашей границы. На территории Литвы уже, наверное, пятый год находится американский усиленный танковый батальон", - констатировал госсекретарь Совбеза Беларуси.

Проверка боевой готовности Вооруженных Сил - это ответ на системную подготовку наших западных соседей к военным действиям. Мы видим, как строится и обновляется инфраструктура двойного назначения, как увеличивается воинский контингент у наших границ. Именно милитаристские настроения Польши, Литвы и других стран НАТО и Евросоюза заставляют нас уделять больше внимания собственной безопасности. Пока наши так называемые западные партнеры наращивают вооружения, планируют мобилизовать огромное количество своих граждан, тратят огромные деньги на технологическое переоснащение армии, мы, белорусы, конечно, не имеем права молча за этим наблюдать.

"Беларусь никому не угрожает, им не угрожает в том числе. Мы очень уважаем и польскую национальную культуру, и польский народ уважаем. Относимся к нему очень душевно, добрососедски", - подчеркнул Александр Вольфович, отметив, что в Беларуси проживает много поляков.

"Какая разница, поляк ты, русский, украинец? Живешь? Живешь. Уважаешь культуру Беларуси? Уважаешь белорусский и русский язык? Уважаешь. Разговаривай хоть на африканском языке, на английском, на каком хочешь, главное, чтобы тебя люди понимали, - считает он. - А попробуй заговорить на русском языке сейчас в Киеве. Это что будет? Враг народа. Вот в чем беда. Переформатировали мозги простых людей".

По его мнению, все же остались люди, которые понимают, что творит сегодня европейский режим, к чему они толкают народы. Массовые забастовки фермеров и работников сельскохозяйственных предприятий на территории Польши и Прибалтики показывают это. В прибалтийских странах экономика рухнула, они сидят на подачках Запада и Соединенных Штатов. "Сейчас помощь эта закончится, голодать пойдут по миру. Ничего своего нет, особенно у Прибалтики. Да и Польша недалеко от этого ушла. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы все вернулось на те добрососедские хорошие отношения, которые были. Я думаю, что оно вернется все-таки. Благой разум должен восторжествовать", - надеется Александр Вольфович.