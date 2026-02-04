США провели учения у границ Беларуси и России

У границ Беларуси и России провел учения 3-й батальон 8-го кавалерийского полка армии США. Американские военные тренировались на польском полигоне Бемово-Пишки. Он расположен примерно в 60 км от Калининградской области России и в 90 - от белорусской границы.



Как пишет Military Watch, маневры стали «демонстрацией силы». Отрабатывалась стрельба на боевых машинах "Брэдли" и маневрирование в зимних условиях. Особое внимание - правильному расстоянию между машинами, ведению огня, а также реагированию на возможные проблемы с техникой.