США создают хаос, а потом "спасают": Рик Санчес высказался о возможном вторжении на Кубу

"Меня злит, когда США лезут в другую страну. Куба - место, где я родился. США выглядит как большой хулиган, который последние 50-70 лет уничтожал ее экономически, не давал торговать, притеснял, бил по голове раз разом, а потом вышел и заявил о находящейся в руинах экономике страны и о каком-то необходимом ее спасении", - привел пример журналист телеканала RT.

По его словам, Америка не понимает последствий своих действий. США уничтожали Венесуэлу годами просто потому, что им не нравился бывший президент страны Уго Чавес. США отобрали у государства счета, заблокировали торговлю, а теперь Вашингтон сообщил о беспорядке в Венесуэле, с которым нужно помочь разобраться.

"Так это же ваш беспорядок! Это так нечестно, но мы видим это постоянно и пытаемся наводить порядок. Так же и с миграцией. Нам говорят, что в США много мигрантов и людей, пересекающих границу. Согласен. Но почему они бегут к нам? Потому что мы уничтожили их страны! Сирийцы хотят жить в Сирии, но живут в Германии, ведь их страну уничтожили. Мы сделали условия проживания в этих странах невыносимыми. Вот о чем надо говорить. Но нет, в Америке бурчат и задаются вопросом, зачем люди приперлись к нам?" - выразил возмущение Рик Санчес.