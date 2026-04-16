"Здесь я почувствовал тепло и мир" - у Беларуси 230 новых граждан из 19 стран

Стабильность, безопасность и спокойствие - вот то, что привлекает людей, которые решили связать свою жизнь с нашей страной.

Накануне Президент подписал Указ о приеме в гражданство. Белорусские паспорта получили 230 человек: выходцы из Сирии, Афганистана, Ирана, Молдовы, Украины, Азербайджана и Армении. Почему они сделали этот выбор и какой видят свою жизнь в Беларуси?

Почти 30 лет в Беларуси - целая жизнь, признается Сергей Чекерес. Уроженец Кривого Рога перебрался в Минск еще в 1997-м. Тогда приехал за любимой женщиной, и вот спустя годы "любимой" стала и страна, которая приютила. Причем дала не только кров, но и настоящее призвание - артиста театра имени Горького.

Сергей Чекерес, актер Национального академического драматического театра имени Горького:

"С 1 сентября 1997 года моя трудовая книжка лежит в этом учреждении. Я служу в театре. Посвятил свою жизнь театральному искусству".

Еще 15 лет тому назад Сергей Чекерес был удостоен звания "Заслуженный артист Республики Беларусь". А вот стать полноправным гражданином удалось после указа Президента. Всего же паспорт в ближайшее время получат 230 иностранных граждан.

Сергей Чекерес, актер Национального академического драматического театра имени Горького:

"Я приехал сюда молодым человеком, мне было всего 24 года, и сразу почувствовал себя здесь уютно и тепло. Это выражается в интуитивных вещах, в особом ощущении: стоило приехать, как промелькнула молниеносная мысль - я буду здесь жить".

С 2014 года белорусский паспорт получили более 16 тыс. украинцев

Сегодня одна из самых актуальных тем - это украинские беженцы. С 2014-го такой статус по различным основаниям получили больше 16 тыс. человек. И если для одних наша страна - лишь временный пункт пребывания, то для многих она стала уже второй родиной. Как для Сергея Васильевича Дубинина: в 2014-м из-за событий на Донбассе он покинул свой дом и сегодня именно Беларусь стала родной.

Сергей Дубинин, доцент кафедры робототехники БНТУ:

"Беларусь - это страна, где ценится мир, уважается труд, национальные традиции идут рядом с современностью. Беларусь - сильная страна, сильная своим народом, их добротой, талантом, готовностью всегда прийти на помощь. Решение созрело постепенно. Теперь, после принесения присяги, будем полноценными гражданами".

Также согласно указу Президента гражданами Беларуси стали иностранцы из 19 стран. Всего с начала года паспорта получили чуть менее чем полтысячи человек.

Тем не менее, чтобы стать обладателем белорусского паспорта, недостаточно желания. Все те, кто получают гражданство, констатируют в МВД, - это законопослушные и добропорядочные люди, которые уже трудятся и интегрированы в белорусское общество.

Иван Новиков, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси

Иван Новиков, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

"Лица, приобретшие белорусское гражданство, работают в различных сферах экономики, таких как строительная отрасль, агропромышленный комплекс, сфера обслуживания, некоторые из них осуществляют трудовую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. Иностранцы и лица без гражданства, обратившиеся с заявлением о приеме в гражданство нашей страны, проходят проверку на соответствие требованиям и критериям, установленным законодательством. В частности, они не должны иметь непогашенной, не снятой в установленном законодательством порядке судимости за совершение преступлений. Кроме этого, в течение календарного года они не должны привлекаться к административной ответственности за правонарушения, одно из которых является грубым либо значительным".