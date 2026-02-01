Стали известны победители фестиваля - конкурса молодых дизайнеров "Созвездие"

Белорусское образование - бренд и знак качества. В Минске прошел финал фестиваля - конкурса молодых дизайнеров "Созвездие".

Коллекции презентовали более 50 студентов из Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана. По итогам фестиваля в "Конкурсе одной модели" победила студентка БГУ Юлия Яскевич. Первое место в номинации "Дизайнер одежды" заняла Валерия Ярошевич, а Гран-при достался студентке БГАИ Дарье Харченко.

Настоящее созвездие талантов зажглось в лицее БГУ. Это люди творческие, умеющие видеть прекрасное и подмечать детали. Для того, чтобы выйти в финал конкурса молодых дизайнеров, ребятам пришлось немало потрудиться.

Смелые решения и креативные наработки

Как говорится, семь раз отмерь и один отрежь. А сколько осторожных шагов сделали финалисты конкурса, чтобы представить свои наработки экспертному жюри? Ведь перед тем, как дойти до подиума, конкурсанты прошли все этапы создания костюмов - от эскиза до пошива. Важную роль играет качество работы.

Всего на конкурс было подано около 200 заявок, из которых отобрали 80. Финал прошел в трех номинациях: "Дизайнер одежды", "Конкурс одной модели" и "Fashion-эскиз".

Елена Атрахович, завкафедрой дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций БГУ:

"Мы, организаторы, рассматриваем конкурс как многоуровневый учебный процесс, а не просто соревнование. Здесь участник проходит все этапы создания коллекции - от идеи, эскиза до воплощения. Конечно, под руководством преподавателя, но участник все делает сам".

Белорусская промышленность в руках молодых. А потому фестиваль призван не только выявлять самородки, но развивать у них важные качества: прививать модный этикет, учить справляться с дедлайнами. Многие финалисты увидели свои работы при свете софитов впервые.

Александр Бурачонок, декан факультета социокультурных коммуникаций БГУ:

"Мы не разрешаем участвовать в конкурсе профессионалам, тем, у кого есть дипломы. Единственное условие для участия - человек должен учиться".