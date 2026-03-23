Стандарты и контроль - главные критерии качества белорусских товаров
Качество белорусских товаров давно стало визитной карточкой нашей страны. Такого результата удалось добиться благодаря четкой системе, которая объединяет стандарты, контроль и точные измерения. Все вместе и позволяет выпускать современную продукцию, которой доверяют покупатели. В новой пятилетке главная задача - повышение качества стандартизации. Достичь этого мы намерены с помощью современных требований к товарам, поддержки экспорта, защиты интересов потребителей, а также снятия барьеров в торговле.
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси: "Мы закладываем в опережающие стандарты современные, самые новейшие требования, которые подтверждают безопасность нашей продукции, конкретизируют качество. На сегодняшний день по стратегии развития опережающей стандартизации мы заложили на 2026 год порядка 126 новых инновационных стандартов. Это инновации в промышленности, инновации в агропромышленном комплексе, это искусственный интеллект, цифровая трансформация".
В 2025 году в рамках программы опережающей стандартизации начали работу над 17 стандартами для приоритетных отраслей экономики. Всего в 2025-м утвердили и ввели в действие 997 государственных стандартов. Их разрабатывали для транспорта, строительства, машиностроения, сельхозтехники, робототехники, легкой и пищевой промышленности и энергетики. Еще 357 стандартов с устаревшими требованиями отменили.