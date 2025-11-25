Стартовал конкурс на соискание межгосударственной премии "Лучший стандартизатор СНГ - 2026"

Впервые в странах СНГ объявляется конкурс на соискание межгосударственной премии Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) за достижения в области стандартизации "Лучший стандартизатор СНГ - 2026".

Такая инициатива нацелена поощрить разработчиков межгосударственных стандартов (ГОСТ) и продвинуть межгосударственную стандартизацию, а также вовлечь в нее молодых специалистов, консолидировать ресурсы государственных органов и бизнес-сообществ.

Конкурс позволит повысить качество и конкурентоспособность продукции и услуг организаций стран СНГ, устранить технические барьеры в торговле, стимулирует экспорт, внедрить инновационные технологии.

Предполагается, что премия будет проводиться раз в два года, где будут отмечать достижения как специалистов, так и коллективов организаций, участвующих в работах по межгосударственной стандартизации.

Организатором конкурса будет являться национальный орган по стандартизации страны, председательствующей в МГС. В 2025-2026 году им станет Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (Кыргызстандарт).

Жюри будет определять лауреатов в каждой номинации на основе оценок материалов кандидатов по установленным критериям.

Так, премия присуждается в пяти номинациях:

"За практический вклад в разработку межгосударственных стандартов, имеющих большое экономическое и социальное значение для СНГ";

"За вклад в образовательную и учебно-просветительную деятельность в области межгосударственной стандартизации и смежных с ней дисциплин";

"За вклад в развитие научно-методических основ межгосударственной стандартизации";

"За вклад молодых специалистов в научно-исследовательскую и практическую деятельность по межгосударственной стандартизации и смежных с ней дисциплин";

"За значительный вклад в развитие межгосударственной стандартизации".

Лауреатов определяет жюри премии, кроме номинации "За значительный вклад в развитие межгосударственной стандартизации" - победителя в ней назовет совет премии.

Чтобы получить награду, участники должны выполнить соответствующие критерии:

значительный вклад в развитие межгосударственной стандартизации как ключевого фактора социально-экономического развития государств - участников СНГ;

общественное признание заслуг и социально-значимая деятельность в области межгосударственной стандартизации и смежных с ней дисциплин, учебно-просветительная деятельность;

популяризация межгосударственной стандартизации в странах СНГ.

Право выдвигать кандидатов на соискание премии Содружества Независимых Государств могут участники работ по межгосударственной стандартизации СНГ - предприятия и организации, общественные объединения, научные, образовательные и экспертные организации. Кандидат может быть как один, так и коллектив, в котором будет не более пяти человек.

Важно отметить, что все конкурсанты должны согласовать свое участие с национальным органом по стандартизации, на территории которого они осуществляют свою деятельность.

По итогам конкурса лауреатам вручат дипломы и нагрудные знаки. Данные о победителях будут занесены в реестр лауреатов премии. Ведение реестра осуществляет Бюро по стандартам МГС.

Церемония награждения будет приурочена к проведению 69-го заседания МГС в июне-июле 2026 года в Кыргызстане.

Заявки на участие принимаются с 17 ноября 2025 г. по 1 марта 2026 г. на электронную почту awardcouncil11@gmail.com. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: ‪+996 771 071120 (Whatsapp, Telegram); ‪+996 312 625771.‬‬