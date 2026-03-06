Статистический портрет белоруски: горожанка 44 лет с высшим образованием и активным образом жизни

Накануне Международного женского дня в Национальном статистическом комитете Беларуси составили типичный портрет современной жительницы страны. Заместитель председателя Белстата Алла Биленко рассказала, чем живут, где работают и как проводят свободное время белорусские женщины.

Сегодня среднестатистической белоруске около 44 лет. Это горожанка с высшим или средним специальным образованием, которая ведет активный образ жизни, работает в сфере услуг и воспитывает детей.

Несмотря на распространенные стереотипы о том, что современные женщины ставят карьеру выше семьи, статистика говорит об обратном. Семья по-прежнему остается важнейшей ценностью.

Правда, возраст вступления в брак и рождения первого ребенка сместился: сегодня это 27 лет. Как пояснила Алла Биленко, это связано с желанием получить образование и встать на профессиональный путь прежде, чем заводить детей.

Всего в 2025 году было заключено более 52 тыс. брачных союзов. Примечательно, что возраст для любви не помеха: более 700 женщин вышли замуж в возрасте старше 65 лет, причем 44 из них сделали это впервые.

Уровень занятости среди белорусских женщин превышает 60 %. При этом сохраняется традиционное распределение: около 80 % женщин трудятся в сферах медицины и образования.

Более 70 % заняты в услугах по временному проживанию и питанию, финансовой и страховой деятельности. В промышленности и строительстве женщин меньше - около 20 %, но и там они успешно реализуют себя.

Отдельного внимания заслуживает женское предпринимательство. На сегодняшний день 42 % белорусских бизнесменов - представительницы прекрасного пола. Причем, как отмечают в Белстате, женский бизнес в 4 раза меньше подвержен банкротству.

"Женщины умеют совмещать, делать несколько дел одновременно. Мы настойчивые и упорные в достижении целей", - объяснила такой успех Алла Биленко.

Более 70 % женщин-предпринимателей имеют высшее образование, их средний возраст - около 40 лет, и большинство воспитывают детей.

Статистики подсчитали даже то, как белоруски распределяют свое время. В среднем сутки среднестатистической жительницы страны выглядят так:

большую часть занимает личный уход (сон, гигиена, прием пищи);

более трех часов уходит на работу;

более четырех часов - на ведение домашнего хозяйства и заботу о членах семьи;

около четырех часов остается свободного времени.

В масштабах всей жизни (а женщины в Беларуси живут в среднем около 80 лет, дольше мужчин) картина складывается еще интереснее:

около 10 лет уходит на работу;

13 лет - на свободное время;

6 лет белоруски проводят за просмотром телевизора и чтением;

8 лет занимает приготовление и прием пищи.