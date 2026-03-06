3.75 BYN
Статистический портрет белоруски: горожанка 44 лет с высшим образованием и активным образом жизни
Накануне Международного женского дня в Национальном статистическом комитете Беларуси составили типичный портрет современной жительницы страны. Заместитель председателя Белстата Алла Биленко рассказала, чем живут, где работают и как проводят свободное время белорусские женщины.
Сегодня среднестатистической белоруске около 44 лет. Это горожанка с высшим или средним специальным образованием, которая ведет активный образ жизни, работает в сфере услуг и воспитывает детей.
Несмотря на распространенные стереотипы о том, что современные женщины ставят карьеру выше семьи, статистика говорит об обратном. Семья по-прежнему остается важнейшей ценностью.
Правда, возраст вступления в брак и рождения первого ребенка сместился: сегодня это 27 лет. Как пояснила Алла Биленко, это связано с желанием получить образование и встать на профессиональный путь прежде, чем заводить детей.
Всего в 2025 году было заключено более 52 тыс. брачных союзов. Примечательно, что возраст для любви не помеха: более 700 женщин вышли замуж в возрасте старше 65 лет, причем 44 из них сделали это впервые.
Уровень занятости среди белорусских женщин превышает 60 %. При этом сохраняется традиционное распределение: около 80 % женщин трудятся в сферах медицины и образования.
Более 70 % заняты в услугах по временному проживанию и питанию, финансовой и страховой деятельности. В промышленности и строительстве женщин меньше - около 20 %, но и там они успешно реализуют себя.
Отдельного внимания заслуживает женское предпринимательство. На сегодняшний день 42 % белорусских бизнесменов - представительницы прекрасного пола. Причем, как отмечают в Белстате, женский бизнес в 4 раза меньше подвержен банкротству.
"Женщины умеют совмещать, делать несколько дел одновременно. Мы настойчивые и упорные в достижении целей", - объяснила такой успех Алла Биленко.
Более 70 % женщин-предпринимателей имеют высшее образование, их средний возраст - около 40 лет, и большинство воспитывают детей.
Статистики подсчитали даже то, как белоруски распределяют свое время. В среднем сутки среднестатистической жительницы страны выглядят так:
- большую часть занимает личный уход (сон, гигиена, прием пищи);
- более трех часов уходит на работу;
- более четырех часов - на ведение домашнего хозяйства и заботу о членах семьи;
- около четырех часов остается свободного времени.
В масштабах всей жизни (а женщины в Беларуси живут в среднем около 80 лет, дольше мужчин) картина складывается еще интереснее:
- около 10 лет уходит на работу;
- 13 лет - на свободное время;
- 6 лет белоруски проводят за просмотром телевизора и чтением;
- 8 лет занимает приготовление и прием пищи.
"Дорогие женщины, хочу пожелать в этот прекрасный весенний праздник любви, здоровья, счастья. Пусть весеннее настроение будет в душе, а рядом всегда будут дорогие и любимые люди", - поздравила соотечественниц Алла Биленко.