Столбцовскому социальному пансионату "Колосок" передали новое медоборудование

В Беларуси особое внимание уделяется людям с инвалидностью, это отметила зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Ирина Абельская в ходе визита в Столбцовский соцпансионат "Колосок".

В учреждении проживают и получают необходимую помощь полтысячи взрослых. 7 мая базу оборудования пополнили новые аппараты для физиотерапии.

Юрий Колосовский, директор Столбцовского социального пансионата "Колосок":

"Здесь находятся инвалиды I и II групп с различными психическими заболеваниями. Этой категории людей оказывается полноценная помощь - как медицинская, так и по другим различным направлениям. У нас есть стоматологический кабинет, кабинет физиопроцедур, есть своя лаборатория, где можем сделать элементарные анализы прежде чем куда-то направлять. Есть кабинеты по трудотерапии, где наши проживающие с удовольствием занимаются".

Ирина Абельская, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Социальная политика нашего государства направлена на то, чтобы все граждане Республики Беларусь могли иметь достойные условия жизни и работы. У каждого есть свои проблемы, и когда проблемы касаются здоровья и невозможности жить абсолютно нормальной жизнью, тогда возникает вопрос создания специальных домов, пансионатов, санаториев для всех категорий и всех возрастных групп".