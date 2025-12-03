"Страна нуждается в сельхозпродукции" - эксперт Зубец о сотрудничестве Беларуси с Алжиром

"Алжир - это страна, которая нуждается в сельхозпродукции просто потому, что страна растущая. С одной стороны, богатая, с другой стороны, это Сахара, 3/4 Алжира - это пустыня. Соответственно там невозможно ничего выращивать, поэтому страна закупает довольно большой объем продовольствия. Мы знаем, что Беларусь является крупным поставщиком продовольствия на международном рынке, об этом тоже можно поговорить. Плюс к этому могут быть какие-то совместные проекты в области освоения и использования земель".