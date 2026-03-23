Студенческий медотряд ГрГМУ работает в санатории "Неман-72"
В санатории "Неман-72" начал работу студенческий медицинский отряд имени Героя Советского Союза Сергея Алейникова. В его состав вошли студенты лечебного факультета Гродненского медицинского университета. Во время смены будущие врачи помогают персоналу и получают опыт, необходимый для будущей профессии.
Ирина Луканская, главврач санатория "Неман-72":
"Мы научим их процедурам - как правильно их выполнять. Часть ребят уже знают, некоторые пришли повторно, некоторые впервые, поэтому будем их учить. Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. У нас можно большему количеству отдыхающих оказать помощь, а ребята осваивают новые методики, процедуры реабилитации и лечения. Это пригодится в их дальнейшей лечебной практике".
"Для тех, кто не выбрал еще свою специализацию, это хорошая возможность ознакомиться с физиотерапией, процедурами, то, как они могут помочь людям. Это очень интересно. Бывает много пациентов. Большая загруженность, нужно много где успеть помочь. Коллектив прекрасно принял, они помогают, говорят, как правильно сделать. Мы им помогаем: берем на себя груз работы, помогаем постовым медсестрам, берем на себя часть процедур, им не приходится покидать пост, чтобы уходить в лечебный корпус", - отметила командир студенческого медицинского отряда "Неман-72" имени Героя Советского Союза С. П. Алейникова Виктория Маковская.
Студенческие медицинские отряды в санатории работают не первый год. Для студентов это возможность закрепить знания на практике, а для здравницы - перспектива пополнения коллектива молодыми специалистами. Во время смены участники отряда помогают в проведении процедур, ухаживают за пациентами и поддерживают санитарный порядок в отделениях.