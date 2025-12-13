Супруга Джона Коула взяла интервью у Александра Лукашенко

В этот раз в Минск спецпосланник США Джон Коул приехал со своей супругой Гретой Конвей Ван Састерен, известной журналисткой в Соединенных Штатах. Американский зритель знает ее по работе на каналах Fox News и MSNBC. Она входила в состав Президентского пула Белого дома, сейчас ведет авторскую программу на канале Newsmax TV, где и выйдет интервью с белорусским лидером.

"Знаете, об этом господин Джон Коул попросил Президента Беларуси на какой-то встрече уже довольно давно, - вспомнил дипломат. - Задал вопрос о том, может ли он приехать сюда со своей супругой для того, чтобы она взяла у него интервью. И Президент сказал: разумеется, я буду очень рад познакомиться, я буду очень рад дать интервью. И действительно, было несколько ее попыток приехать сюда, но просто складывались обстоятельства так, что она приехать в предыдущие разы не смогла. Но вот сейчас, слава богу, все сложилось. И очень хорошее, на мой взгляд, интервью. Президент отметил профессионализм супруги Джона Коула, Греты. Она после интервью сказала, что была впечатлена уровнем знаний и мышления Президента, его связями, его пониманием международной обстановки. Поэтому, я думаю, все удалось".