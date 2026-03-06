Талантливая молодежь за штурвалом - как первый выпуск БГАА входит в строй "Белавиа"

В 2025 году в Белорусской государственной академии авиации был первый выпуск пилотов, которые приступили работать в "Белавиа". О том, как проходит ввод в строй молодежи, о конкуренции за профессионалов и о том, почему рублем в компании не перетягивают, рассказал командир отряда пилотов национальной авиакомпании "Белавиа" Олег Салтовский в "Актуальном интервью".

"На данный момент три человека проходят программу ввода в строй в качестве вторых пилотов. На самолете Embraer два человека приступило к штурманским полетам. Это буквально 10 полетов в программе. Идет процесс ввода молодежи на самолете Boeing 737, тоже два человека", - сообщил эксперт.

Личное участие в оценке подготовки принял Олег Салтовский, принимавший экзамены в Баку. "Я очень доволен этими ребятами. Это хорошая молодежь, это талантливая молодежь. Сейчас им надо помочь, дать опериться. Будущее за молодежью", - подчеркнул он.

Воспитание нового поколения пилотов - не просто производственная необходимость, а нравственный императив для опытных авиаторов. "Самый большой грех для руководителя, для опытного человека в жизни - это не подготовить молодежь, не подготовить смену. Надо готовить учеников, потому что когда человек готовит учеников, он сопереживает и относится как к своим детям, пропускает через себя успехи и неудачи", - поделился Олег Салтовский.

Вопрос о достаточности тренажерных центров получил неожиданно оптимистичный ответ: мощностей хватает даже с избытком. Более того, "Белавиа" активно развивает собственную базу. "Целый ряд дружественных стран. Может быть, у нас сейчас хорошие наработки. Отдел тренировок летного отряда сертифицирован Росавиацией. Мы уже делаем ряд подготовок, в том числе по английскому языку, на базе авиационного отряда", - перечислил командир отряда пилотов.

В 2025 году в компанию пришли 6 выпускников. На 2026-й планы скромнее - взять трех. Но это не жесткая цифра, а гибкий подход. "Много людей набрать - ума много не надо. Да, мы можем их обеспечить зарплатой, работой. Но чтобы обеспечить процесс перехода количества в качество, этот процесс должен быть выверен. Где-то три человека, где-то один, а где-то и десять, а может, какой-то год и ни одного. Все зависит от объема перевозок, чтобы приносить коммерческую прибыль при соблюдении безопасности полета", - объяснил Олег Салтовский.

Зарплаты в "Белавиа" - предмет гордости. По словам командира отряда пилотов, на постсоветском пространстве они - одни из самых высоких. "У нас самая большая зарплата. Она больше, чем у российских компаний. У нас большая зарплата у инструкторов, у командиров воздушных судов. Даже у недавно пришедших ребят с училища уже достойная зарплата. Это достояние всего нашего общества. Этого чураться нельзя", - заявил он.