Тавровский: Результаты корейско-белорусского сотрудничества обогатят обе страны

Когда встречаются две страны с мощной промышленной базой и амбициями в сфере высоких технологий, результат может превзойти ожидания. Предстоящий визит Президента Беларуси в КНДР может запустить цепочку событий, которая изменит экономическое будущее обоих государств.

"Беларусь - это высокоразвитая страна с развитой промышленностью, сельским хозяйством, со своими технологическими наработками. То же самое можно сказать и о Корее. Если страна имеет баллистические ракеты, ядерное оружие, то она имеет огромный научный, технический, технологический потенциал. Я думаю, что результатом этого визита будет не только подписание крупных межгосударственных договоров, соглашений, деклараций. Сопровождающие Президента министры, бизнесмены смогут встретиться и поговорить с корейскими коллегами, о многом договориться. В последующие месяцы и годы мы увидим реальные результаты корейско-белорусского сотрудничества, которое, безусловно, обогатит обе страны", - отметил востоковед, руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.