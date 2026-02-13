Тепличное овощеводство: в Беларуси наращивают производство зеленой продукции

В Беларуси продолжаются модернизация и строительство новых теплиц. О производстве овощей в межсезонье 13 февраля говорили на встрече с премьером. Александр Турчин посетил тепличное хозяйство "ДОРОРС" в Минском районе.

В хозяйстве к межсезонью подготовились: уже сейчас урожай томатов составляет около 700 т, огурцов - более 3 тыс. т. На гибридной досветке начали выращивать перцы. В конце года будут и баклажаны. Главе правительства показали и современную салатную линию. В планах - при полной загрузке снимать более 500 т зелени в год.

Михаил Михалев, гендиректор ОАО "ДОРОРС":

"В прошлом году мы запустили новую линию по производству салатной продукции, которая удвоит производство зеленой продукции в республике. В настоящее время зеленая продукция производится на пяти линиях. Наша большая линия в 1,5 га не только удвоит производство, но и расширит ассортимент. Мы намечаем производство не только традиционных салатов, но и салата айсберг, который ранее завозился к нам из Польши, теперь из Ирана. Белорусский потребитель будет иметь айсберг и другие салаты с грядки".