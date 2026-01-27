Тепло, но скользко: тротуары в Минске превратились в каток

Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило оранжевый уровень опасности на 27 января. В северо-восточной части Беларуси ожидается сильный снег и ледяной дождь. Уже к вечеру на дорогах появится гололед, местами гололедица. На Витебщине движение осложнит снежный накат. Вместе с повышением температуры возможны дождь и мокрый снег.

Тротуары в белорусской столице уже превратились в каток. Циклон "Леони" принес с собой резкое потепление и ледяной дождь.

В северо-восточной части Беларуси ожидается сильный снег, а также местами ледяной дождь, что особенно может затруднить условия для пешеходов и, конечно, водителей. Всем стоит быть предельно аккуратными и соблюдать меры безопасности.

Денис Федоров, замдиректора ЖКХ № 1 Московского района г. Минска: "На сегодняшний день в Московском районе города Минска в уборке дворовых территорий задействованы 210 рабочих по комплексной уборке. Также 19 единиц техники задействованы в уборке придомовой территории. Основные мероприятия, на которые нацелена наша работа сегодня, - это обработка противогололедными средствами пешеходных связей, подходов к подъездам, проезжих частей. Также созданы аварийные бригады по очистке кровель от сосулек и наледи, что тоже немаловажно. Ограждаются опасно аварийные участки, которые могут создать проблемы для населения. Поэтому я прошу быть всех бдительными и обходить аварийно опасные участки. На сегодняшний день все мы сплотились и объединились для того, чтобы население нашего района было в безопасности".

В целом по республике задействовано более 130 единиц специальной техники и более 1700 работников.

Водителям рекомендуется соблюдать боковой интервал и дистанцию, двигаться со скоростью потока, обязательно включив ближний свет фар, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам - надевать одежду повышенной видимости, а в темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы.