Тихий подвиг во имя жизни: брестчане присоединяются к акции "Сила волонтeрского сердца"

В Беларуси стартовала масштабная благотворительная акция "Сила волонтерского сердца". Ее цель - пополнить банк крови городских и областных больниц и привлечь новых доноров. Волонтеры, студенты, трудовые коллективы и не только.



Сначала - медосмотр, стандартные вопросы, капля крови на анализ. И если показатели в норме - путь в процедурный кабинет.

Глеб Туз - студент-второкурсник технического университета и Юрий Голубев, ректор Брестского университета имени Пушкина - среди доноров впервые.

Юрий Голубев среди доноров впервые

"Действительно, первая кровосдача. Небольшое волнение присутствовало. Но абсолютно доброжелательное, дружелюбное отношение персонала делает свое дело. Сейчас я абсолютно спокоен и чувствую себя хорошо", - рассказал Юрий Голубев.

Студента Глеба Туза радует то, что его кровь кому-то пригодится, ему приятно осознавать, что он делает хорошее дело.