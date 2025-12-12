3.72 BYN
Тихий подвиг во имя жизни: брестчане присоединяются к акции "Сила волонтeрского сердца"
В Беларуси стартовала масштабная благотворительная акция "Сила волонтерского сердца". Ее цель - пополнить банк крови городских и областных больниц и привлечь новых доноров. Волонтеры, студенты, трудовые коллективы и не только.
Сначала - медосмотр, стандартные вопросы, капля крови на анализ. И если показатели в норме - путь в процедурный кабинет.
Глеб Туз - студент-второкурсник технического университета и Юрий Голубев, ректор Брестского университета имени Пушкина - среди доноров впервые.
"Действительно, первая кровосдача. Небольшое волнение присутствовало. Но абсолютно доброжелательное, дружелюбное отношение персонала делает свое дело. Сейчас я абсолютно спокоен и чувствую себя хорошо", - рассказал Юрий Голубев.
Студента Глеба Туза радует то, что его кровь кому-то пригодится, ему приятно осознавать, что он делает хорошее дело.
Ежегодно только в Брестской области заготавливается около 30 тыс. литров в год цельной крови и 15 тыс. ее компонентов. Потому каждая донация - возможность спасти до трех жизней.