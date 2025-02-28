Ткач рассказал, сколько добавится бесплатных минут в роуминге Союзного государства

С 1 марта заработал союзный роуминг. Белорусы, находясь в России, а россияне - в Беларуси, смогут пользоваться "домашним" тарифом, который включает по 150 минут исходящих и входящих звонков, а также до 5 ГБ для передачи данных. Решение об этом было принято президентами двух стран в конце 2024 года. Все мобильные операторы Беларуси готовы к работе по новым правилам.

Что важно учитывать нашим абонентам, выезжая в Россию, какие функции обязательно должны быть подключены на телефоне и сколько придется заплатить за сверхлимит по роумингу?

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Об этом рассказал первый замминистра связи информатизации Беларуси Павел Ткач.

Он отметил, что по голосовой связи решения были приняты ранее, и граждане двух государств пользовались услугами голосовой связи в роуминге на территории Союзного государства по достаточно комфортным условиям. "С 1 марта мы сделали большой шаг, и теперь у нас будут комфортные тарифы не только на голосовую связь, но и доступ к сети Интернет. Изначально было поставлено условие, что по тарифам, максимально приближенным к домашнему региону, но в пределах до 5 ГБ в месяц", - рассказал первый замминистра.

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Павел Ткач:

"На текущий момент для граждан Республики Беларусь на территории Российской Федерации тарифы составляют 40 минут входящих бесплатно, далее около 11 копеек за минуту. Согласитесь, это совсем недорого. Исходящие звонки в настоящее время пока составляют от 22 до 28 копеек за одну минуту неограниченное количество. С 1 марта количество бесплатных входящих минут увеличивается до 150, то есть фактически в 4 раза больше. И появляются исходящие бесплатные минуты при наличии таких минут в домашнем тарифе на звонки в другие сети. То есть, если кто-то их использовал уже у себя внутри сети, у него, к сожалению, их будет меньше в роуминге. Если не использовал, то, пожалуйста, пользуйся. Далее 22-28 копеек за одну минуту, что тоже, согласитесь, не так уж и много".

Актуальное интервью | Павел Ткач Общение без границ! Услуга международного роуминга | Потребление трафика. Абоненты Беларуси и России с марта уже могут пользоваться интернет-связью на одинаковых условиях. Что это за условия? Об этом и не только в новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы поговорили с Первым заместителем Министра связи и информатизации Республики Беларусь Ткачем Павлом. Смотрите также: - Стратегия интеграции - Пакетные услуги - Доступные цены: 5G по тарифам своего мобильного оператора 28.02.2025 11:17

"5 ГБ по тарифам, сопоставимым с домашним регионом, приблизительно составляет около 5 рублей, чуть больше за 1 ГБ. Этого достаточно для того, чтобы путешествовать в роуминге, исходя из среднего поведения абонента, как в домашней, так и в роуминговой сети, - считает он. - Это в течение месяца можно использовать все 150 минут за один день. Можно их растянуть на месяц, если вы путешествуете целый месяц. Средняя поездка, например, в командировку, не превышает 3-4 дней. Для отпуска это обычно около 10 дней. И, в принципе, этого достаточно. Но, в крайнем случае, если уже получается дольше задержаться, то с начала нового месяца будет заново эти 150 минут, как входящих, так и исходящих".

По его словам, старые пакеты, которые предлагали операторы, с 1 марта станут уже неактуальными. "Если человек покупал пакет, например, 5 ГБ, то платил за все 5 ГБ, а если использовал половину, то деньги сгорали. В текущих условиях вы будете платить ровно столько, сколько вы потребили".

Павел Ткач: