Точно в цель - ракетчики отработали пуски "Полонезов", "Искандеров" и "Смерчей"

Ракетные войска Беларуси приступили к контрольным занятиям. Здесь и скрытный марш, и маскировка, и точные расчеты, и, конечно, пуск. Обстановка максимально приближена к боевой. Условный противник ставит помехи, идет радиоэлектронная борьба, действуют диверсанты. Плюс беспилотники и дроны-охотники.

Работа ведется на трех полигонах и нескольких незнакомых участках местности, в том числе в лесах и болотах. Расчеты "Полонез-М" и "Искандер-М" действовали автономно, но в единой связке. Немаловажный элемент - марши в сотни километров. Техника не подвела.

Пуски проводили и днем, и ночью, в сложную погоду.

Военнослужащий ВС Беларуси:

"Нам поставили на машину боевого управления модернизированную программу, также программу установили на боевые машины. Раньше машина могла выполнять пуски только ракетами А-200 дальностью пуска до 200 км. Теперь можно выполнять запуск ракеты А-300, дальность позволяет пускать ракеты до 300 км".