Топ-менеджеры Кузнечного завода тяжелых штамповок на протяжении 7 лет получали взятки от дилеров
Крупная коррупционная схема в промышленности пресечена Комитетом государственного контроля. Установлено, что топ-менеджеры Кузнечного завода тяжелых штамповок на протяжении 7 лет получали взятки от дилеров. За это время сумма незаконного вознаграждения составила полмиллиона долларов.
Сейчас все фигуранты задержаны и дают признательные показания.
Коррупция в промышленности - сумма взятки составляла 3-4 % от сделки
Кузнечный завод тяжелых штамповок видел любой, кто хоть раз проезжал в Жодино по главной улице. Выпускают здесь фланцы, используемые в нефтегазовой промышленности. На фоне другого промышленного гиганта это относительно небольшое предприятие, но за последние 7 лет масштабы коррупции здесь стали поистине гигантские. Ковать железо, не отходя от кассы, здесь начали в 2018 году. Схему разработал замдиректора. Заключалась она в том, чтобы реализовывать продукцию предприятия исключительно фирмам, которые согласны давать так называемый откат от суммы сделки. Партнерство установили с тремя российскими фирмами.
Сергей Александров, начальник управления Комитета госконтроля Минской области:
"Эта продукция пользовалась большим спросом на зарубежных рынках. В этой связи сотрудничество завода с посредниками, вместо развития собственной бытовой сети, было явно невыгодно заводу и нелогично с экономической точки зрения. Нами было установлено, что эти три якобы российские фирмы были российскими лишь на бумаге. Офис фирмы также располагался в Жодино, вблизи завода. Налоги от перепродажи продукции завода в бюджет не уплачивались".
Каждый месяц высчитывался откат от суммы поставки в адрес дилера. Как правило это было 3-4 % от сделки. В среднем от 8 тыс. до 13 тыс. долларов. Затем с данной суммой коммерсант шел на завод и оставлял деньги в условном месте: либо в кабинете в шкафу, либо в тумбе в комнате переговоров руководства предприятия.
Оперативный работник УДФР КГК по Минской области:
"В специальном отчете тот или иной коммерсант докладывал своему покровителю о том, какая сумма была заработана, какой процент предназначен непосредственно им в качестве взятки. Передавалась сумма в наличной форме. Всего за период с 2018 по 2023 год заместителям директоров Кузнечного завода тяжелых штамповок была передана сумма в наличной форме в российских рублях эквивалентная полумиллиону долларам США".
По съемке скрытой камерой видно, как один из коммерсантов готовит взятку для передачи. При получении очередного конверта, в котором было почти 700 тыс. российских рублей, замдиректора завода был задержан с поличным в своем рабочем кабинете. А на его компьютере обнаружен учет по серым схемам с 2018 года. В итоге фигурант дал признательные показания.
Дмитрий Дягилев, начальник УДФР КГК по Минской области и г. Минску:
"Его место в последующем занял следующий заместитель директора. Только сменил схему работы. Теперь уже взятки получались не на территории Республики Беларусь, а за пределами, на территории Российской Федерации, при выезде в командировки. В феврале текущего года он также был задержан и заключен под стражу. В ходе разработки установлены все взяткодатели, которые участвовали в коррупционной схеме. Их четверо. Все они дают признательные показания и оказывают содействие в изобличении коррупционеров".
Установлены все взяткодатели коррупционной схемы
Во время оперативной разработки были установлены все взяткодатели, которые участвовали в коррупционной схеме. Их четверо. Сейчас все они дают признательные показания и оказывают содействие в изобличении коррупционеров. Один из предпринимателей рассказывает про особенности сотрудничества с топ-менеджерами Кузнечного завода тяжелых штамповок.
Руководитель коммерческой организации:
"Схема такая: хочешь работать - обсуждаешь все моменты. С каждым, кто занимался, был отдельный разговор. Условия ставили такие: либо да, либо нет. Хочешь работать, занимаешься, не хочешь работать, иди… ".
В отношении должностных лиц выявлено 12 коррупционных преступлений
По фактам получения (дачи) взяток в отношении должностных лиц выявлено 12 тяжких коррупционных преступлений. Все они заключены под стражу и им предъявлено обвинение по фактам коррупции. Уголовные дела рассматриваются в суде. Максимальное наказание за коррупционные преступления - лишение свободы сроком до 15 лет.
Дмитрий Дягилев, начальник УДФР КГК по Минской области и г. Минску:
"В настоящее время органами финансовых расследований продолжаются активные оперативно-разыскные и аналитические мероприятия в сфере промышленности. Мы видим и документируем все негативные процессы, и каждое нечистое на руку должностное лицо будет изобличено и привлечено к установленной законам ответственности".
Один из фигурантов дела жил на широкую ногу, но недолго. В ходе неотложных следственных действий проведено более 35 обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов. Сотрудниками ДФР и следователями обнаружены и изъяты документы, печати, компьютерная техника, подтверждающие криминальный характер деятельности подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.