Торжественно и волнительно: юноши и девушки получили свой первый важный документ в КГК
В Беларуси продолжает шествие масштабная акция "Мы - граждане Беларуси!". В преддверии Дня Конституции 14-летним юношам и девушкам вручают их первый и самый важный документ. Сегодня, 11 марта, торжественная церемония проходит в Комитете государственного контроля.
В Комитете государственного контроля сегодня - по-настоящему праздничная атмосфера. Юноши и девушки из разных регионов страны открывают новую взрослую страницу своей жизни. Как признаются сами ребята, момент волнительный и ответственный.
В торжественной обстановке талантливым и одаренным белорусам вручили первый главный документ. Вместе с паспортом ребята получили и символичные подарки. В зале собрались лучшие из лучших: отличники учебы, победители творческих конкурсов и предметных олимпиад, а также те, кто уже добился высоких результатов в спорте, науке и общественной деятельности.
Вручение паспортов молодежи накануне одного из самых важных государственных праздников - Дня Конституции - уже стало доброй традицией. Идея приглашать ребят и в особой обстановке вручать им первый взрослый документ принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Этой инициативе исполнилось 22 года. В нынешнем сезоне акция охватит более 3 тыс. юношей и девушек по всей стране.