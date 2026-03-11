Торжественно и волнительно: юноши и девушки получили свой первый важный документ в КГК

В Беларуси продолжает шествие масштабная акция "Мы - граждане Беларуси!". В преддверии Дня Конституции 14-летним юношам и девушкам вручают их первый и самый важный документ. Сегодня, 11 марта, торжественная церемония проходит в Комитете государственного контроля.

В Комитете государственного контроля сегодня - по-настоящему праздничная атмосфера. Юноши и девушки из разных регионов страны открывают новую взрослую страницу своей жизни. Как признаются сами ребята, момент волнительный и ответственный.

В торжественной обстановке талантливым и одаренным белорусам вручили первый главный документ. Вместе с паспортом ребята получили и символичные подарки. В зале собрались лучшие из лучших: отличники учебы, победители творческих конкурсов и предметных олимпиад, а также те, кто уже добился высоких результатов в спорте, науке и общественной деятельности.