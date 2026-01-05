Дворец Республики объединит белорусов, которые духовно возродили эталонные качества нации. Торжественную церемонию вручения премий Президента Беларуси объединят с рождественским концертом. Традиционно это первый культурный проект высшей пробы в новом году. Концепция продумана главным режиссером Большого театра Беларуси Анной Моторной. На сцене выступят более 1,5 тыс. талантов. Как разные поколения понимают духовное возрождение? Ответы в сценарии концерта. Будут в программе и номера из концерта-реквиема "Каждый третий" и театрального представления "Патетический дневник памяти".

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси: "Даже волшебство любого праздника, в том числе и Рождества, мне кажется, не должно затмевать одну очень важную вещь. Мы должны понимать ценность хлеба, который мы растим. Мы должны понимать сегодня ценность голубого неба с прекрасными белыми облаками, которые мы видим. Сегодня мы должны оценить то, что рядом с нами наши близкие, родные. Мы живем в мирной стране, которая сегодня создает для молодого человека все условия для его развития. Если это не сохраняется, значит будет то, о чем мы поем в "Патетическом дневнике" и о чем рассказывает концерт-реквием "Каждый третий".