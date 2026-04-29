Традиция накануне Праздника труда: в Минске открылась обновленная Республиканская доска Почета

В преддверии Праздника труда 29 апреля в Минске торжественно открылась обновленная Республиканская доска Почета. По итогам работы в 2025 году на нее занесены более полусотни победителей из числа регионов и организаций. Так государство подчеркивает весомый вклад граждан и трудовых коллективов в развитие страны.

Для многих слово "тюбинг" ассоциируется с зимними развлечениями, но вот на Пуховичском заводе знают еще одно значение. Этот массивный сегмент - основа для метротоннеля. Именно из таких деталей и складываются километры подземного трафика, причем не только в Минске, а еще и в Москве. Предприятие активно работает на экспорт, хорошо зарабатывает, поэтому присутствие на Республиканской доске Почета вполне заслуженно.

Александр Конченко, директор Пуховичского опытно-экспериментального завода:

"Для нас это почетно и ответственно, потому что мы прекрасно понимаем, что на нас обращены взгляды. Мы должны работать еще лучше".

Каждому, кто в канун Праздника труда приехал в центр столицы, есть чем гордиться. Здесь целая россыпь регионов и самых разных сфер деятельности. Это как подтверждение: в общий результат важен вклад каждого. Тем более что в стране пятилетка качества, а это повод брать цели еще амбициознее и изучать опыт победителей.

Юрий Чеботарь news.by

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Церемония и доска почета очень актуальны. Ведь даже посещая предприятие, на входе мы встречаем прежде всего доску почета достойных тружеников нашей экономики. Это говорит о том, что государство чтит вклад каждого в достижение высоких показателей нашей страны".

Чествовать лучших тружеников - это лишь вершина айсберга, а вот как их выбрать? Критерии постоянно становятся строже, но это лишь мотивация работать больше и лучше. Как это сделать, хорошо знают в Минске. Столица - лицо страны и завсегдатай Республиканской доски Почета.

Александр Комендант, первый зампредседателя Минского горисполкома:

"Признание на уровне страны для нас знаковое, ведь сегодня город Минск - это треть ВВП, более половины прямых иностранных инвестиций на чистой основе, более половины оптового товарооборота и примерно 50 % экспорта услуг в целом по стране. Это большие результаты, которые вносит скромно город Минск в общестрановую копилку".

Юным белорусам предстоит строить будущее своей страны, а как это делать, важно уяснить еще со школьной парты. Сфера образования традиционно широко представлена на Республиканской доске Почета. Сегодня среди лучших Лидская гимназия № 1. Олимпиадников здесь учится очень много, неудивительно, ведь у ребят именитый наставник - заслуженный учитель Беларуси Альфред Ладыко.

Яна Сайкович, учащаяся гимназии № 1 г. Лиды, серебряный призер республиканской олимпиады по русскому языку и литературе:

"Буду поступать в Белорусский государственный университет на экономический факультет. Русский язык мне помог в написании централизованного тестирования. Я добилась высокого уровня грамотности, все это благодаря олимпиадному движению".

Без внимания не осталась ни одна сфера: транспорт и строительство, культура, спорт и медицина. Для каждого были свои критерии оценки. Формула успеха тоже у каждого своя.

Игорь Чергинец news.by

Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа":

"В 2025 году приобрели дальнемагистральные самолеты. Безусловно, растем дальше. Результаты первых трех месяцев 2026 года показывают увеличение перевозок".

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя:

"Мы сделали очень большой скачок. О театре, о котором никто не говорил, сейчас говорят все. Мне кажется, это огромная работа всей команды. Будем стремиться к новым идеям, свершениям, премьерам и будем постоянно радовать нашего зрителя".