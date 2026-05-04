Трамп продолжит давить на Иран, считает эксперт Каргин

"Мое мнение, что возобновятся боевые действия. Это не то, что гарантированно, но просто та тенденция, которую мы наблюдаем, что будет какое-то возобновление в самый неожиданный момент, это в стиле Трампа. Если мы говорим про вариант без возобновления, то очевидно, что каких-то дополнительных моментов Трамп еще будет добиваться. Т. е., не произойдет так, что он отступит просто на том, что разблокирует Ормузский пролив. Фактически получится, что он тогда вообще ничего не добился военной операцией. Зачем он это начинал? Он будет продолжать давить".