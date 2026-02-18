Трансплантология и эндопротезирование: Беларусь и Сербия развивают сотрудничество в здравоохранении

Беларусь продолжает активно укреплять двусторонние отношения с Сербией. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Беларуси Илина Вукайлович с рабочим визитом посетила Брест. Цель - изучить потенциал региона и найти новые векторы для сотрудничества. На базе областной больницы продемонстрировали хирургические отделения, реанимационные мощности и оборудование, которое регион готов задействовать для оказания плановой помощи иностранным гражданам.



К слову, Брестская областная больница принимает пациентов из других стран: России, Казахстана, Болгарии. Направления, представляющие интерес для Сербии, - трансплантология, кардиохирургия и эндопротезирование крупных суставов.

Александр Карпицкий, главврач Брестской областной клинической больницы:

"Вопрос взаимодействия с теми странами, которые занимаются медицинским туризмом, мы продолжаем с ними сотрудничать. Мы заинтересованы развивать круг этих стран, в том числе мы выбрали страну Сербию, дружественную нам страну. Группа врачей может посетить нас, посмотреть, как реализовать программу трансплантации в Сербии. Мы готовы посетить их, потому что есть моменты, которые нас интересуют в их здравоохранении".

Илина Вукайлович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси:

"Всем заинтересованы. Если это медицина, если это торговля, если это совместные, может быть, какие-то предприятия, обмен опытом. Все абсолютно интересно. Мы, как и посольство, рады работать над этими связями: между людьми, между бизнесменами. Брестская область имеет очень сильную промышленность, промышленную базу, агрокультуру. Тут интерес огромный".