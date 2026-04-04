Трудовой марафон в Минске: тысячи минчан вышли на благоустройство города
Трудовой марафон в Минске! Тысячи минчан вышли на благоустройство дворов, парков, скверов и мест отдыха. Люди активно приводят в порядок придомовые территории, спортивные площадки и зеленые зоны.
Во Фрунзенском районе вместе со всеми трудится и председатель Мингорсовета Артем Цуран.
"Буквально полгода назад я здесь проводил прием граждан, общался с жителями общежития работников Минскхлебпрома, и работники высказали пожелание организовать здесь детскую площадку на территории, которая бы прилегала к общежитию. Поэтому с руководством предприятия мы эту тему обсудили, и так зародилась гражданская инициатива. А сегодня мы решили эту территорию подготовить совместно с жильцами общежития и руководством хлебпрома", - рассказал Артем Цуран.
Люди активно приводят в порядок придомовые территории, спортивные площадки и зеленые зоны.
Республиканский субботник пройдет в стране 18 апреля. Все собранные средства в этот день будут направлены на создание новой постоянной экспозиции в Национальном историческом музее Беларуси. Погода отличная, настроение рабочее. Принять участие в благоустройстве и озеленении столицы может каждый. Давайте вместе сделаем Минск еще чище и красивее.