Цена легких денег: как подростков вовлекают в наркобизнес и что с этим делает государство

История вовлечения подростков в наркобизнес - это всегда история обмана и циничного расчета. Взрослые кураторы наркошопов, скрываясь под аватарками, на так называемую грязную работу отправляют молодых ребят и девушек - это трафаретчики, "спортики" и закладчики.

Владу 19 лет, в местах лишения свободы он находится уже 2,5 года: 1,5 - в воспитательной колонии, а до этого был в СИЗО. Дальше - приговор, этап и совсем другая жизнь вдали от родных, друзей и свободы. Его история схожа с сотнями других рассказов юношей и девушек, ставку на которых сделал интернет-магазин по продаже наркотиков.

"Отбываю наказание за незаконный оборот наркотиков и умышленное повреждение чужого имущества, организованное преступной группой. Я выполнял функции магазина, работал "спортиком". Поджег частный дом: получил заказ от магазина, что в доме живет недобросовестный курьер, который украл наркотики, надо его наказать. Мне сказали, что надо пожечь частный дом, что я и сделал", - рассказал осужденный.

осужденный Влад

"Спортики" - своеобразный карательный отряд наркомагазина. Крепкие и подтянутые парни с хорошей физической подготовкой, вот только со спортом их работа ничего общего не имеет: это так называемое теневое крыло наркобизнеса. По заказу наркошопа "спортики" наказывают провинившихся курьеров, которые присвоили деньги или товар.

"Я подбежал к частному дому, облил окно и дверь бензином, поджег, когда вспыхнуло, мы убежали оттуда. Потом выключили камеру и тушить начали, испугались, что этот курьер может сгореть. Когда потушили, убежали, все видео скинули куратору, нам заплатили деньги. С момента поджога дома пять суток прошло, то есть меня сдержали через пять дней", - продолжил Влад.

Так работают спортики - хладнокровно и беспощадно. Процесс нужно снимать, ведь это доказательство, которое после отправят заказчику. Вот она, цена обещанной кураторами маркета "безопасности": ошибся, оступился, и работодатели становятся твоими палачами.

Максим Гамола, заместитель начальника ГУВД Минска:

"Мы делаем акцент на выявлении наркосбытчиков, пресечении деятельности интернет-магазинов по продаже наркотиков, пресечению каналов поставки наркотических средств из других регионов и государств. В целом, те усилия, которые мы прилагали в прошлом году, позволили нам выйти на более хороший уровень борьбы с этой проблемой. Нами за прошлый год перекрыто 16 каналов поставки наркотических средств из других государств, пресечена деятельность 17 интернет-магазинов по продаже наркотических средств на территории Республики Беларусь. Также выявлено порядка 90 помещений для выращивания наркотических средств. Задержано и привлечено к уголовной ответственности 230 наркосбытчиков".

Максим Гамола, заместитель начальника ГУВД Минска

Организаторы площадок по сбыту запрещенных веществ используют целый арсенал психологических приемов: упор - на желание подростков заработать много, быстро и без труда, плюс игра на чувство исключительности. Главный козырь - анонимность и безопасность, но все эти обещания ломаются об реальность.

Никите 18 лет, и свое совершеннолетие он встретил уже не дома, в кругу родных и близких - в колонии осужденный находится несколько месяцев. Употреблять начал в 15 лет, просто детская шалость и любопытство, а также полная уверенность: с ним точно ничего плохого не случится - иллюзия контроля над ситуацией.

"Когда я начал употреблять, я и колледж прогуливал, приходил домой к 4 утра, мама в это время уже спит. Она просыпается с утра, уходит на работу, а меня уже нет. Я постоянно зависал в компьютерных клубах, либо у друга, либо на каких-то тусовках. А родителям врал, что либо у девушки остался, либо у друга", - рассказал осужденный.

осужденный Никита

Практически все наркопотребители помнят свое знакомство с запрещенными веществами: кто, когда и где предложил, эмоции, за которыми после гнались, но больше никогда не испытали, и лица тех, кого тогда считали друзьями.

Вырваться из этого круговорота под силу далеко не всем. Сами парни признаются - на свободе они себя наркоманами не считали вовсе, да и не видели в этом проблемы. Тем временем дозировка росла, а расслабиться хотелось все чаще.

Борьбу с незаконным наркооборотом и вовлечением в это подростков активно ведет государство, причем работа запущена по разным направлениям: милиция, медики, педагоги. Но и родители не должны оставаться в стороне, в первую очередь именно они могут обнаружить проблему, и вот тут главное не замалчивать.

Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Минска:

"Первая ситуация, когда родители сталкиваются с тем, что ребенок уже вовлечен в незаконный оборот наркотиков, они дома обнаруживают характерные для этого предметы: весы, фасовочные пакеты, зип-пакеты, изоленту, карты на других зарегистрированных людей, либо у ребенка начинают появляться дорогие гаджеты и одежда. Понятно, что он уже вовлечен в противоправную деятельность. В первый момент не надо бояться идти в милицию, потому что существует примечание к статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, там снизу после всей статьи четко все написано: лицо, добровольно сдавшее наркотические и психотропные вещества, либо аналоги, и в дальнейшем активно способствовавшее выявлению преступления, освобождается от уголовной ответственности. Средний возраст жизни закладчика на территории города Минска и по стране - от двух недель до двух месяцев. В течение этого периода мы практически всех устанавливаем, до всех доходим и всех задерживаем".

Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Минска

Принимая на работу курьером, наркошоп требует фотодокументов - такова гарантия, что сотрудник не заберет наркотик себе, но это же и ловушка. После магазин зачастую уже не отпускает работников.

Вообще, проблема наркотиков носит транснациональный характер, и правоохранители разных государств координируют усилия.

"Как яркий пример взаимодействия между странами: мы задерживали закладчиков, минеров, в последующем была получена от них оперативная информация, что их подельник на территории Российской Федерации организовал лабораторию по изготовлению психотропных веществ. Мы эту информацию передали российским коллегам, и они в результате совместного мероприятия задержали в Подмосковье в частном доме изготовителя психотропных веществ - мефедрона. Там было изъято порядка 5 кг готового наркотика, а также лабораторное оборудование. И вот благодаря совместным работам, проектам ежегодно у нас есть довольно значимые результаты", - рассказал Кирилл Беркозов.

Да, молодым людям это сегодня кажется просто временным развлечением, модным и безопасным, но взрослые должны понимать - это билет в один конец, а потому важно вовремя проблему обнаружить и не дать ей развиться.

Жанна Истомина, главный врач УЗ "Минский городской клинический наркологический центр":

"Не прячьте детей, не пытайтесь сами справиться с этой проблемой, к врачу пойти не стыдно, но зато потом будет очень сложно вытащить вашего ребенка из этой беды, если вы упустите момент. У нас на сегодняшний день существуют все методы помощи подростку и взрослому человеку, попавшему в зависимость: развита система амбулаторного и стационарного лечения и реабилитации. Поэтому, чем быстрее мы начнем оказывать ему помощь, тем больше шансов, в том, что он не уйдет в зависимость, и первое потребление окончится удовлетворением подросткового интереса, каждый через это проходил. Если родители так уж боятся каких-то социальных последствий, есть такой вид помощи, как анонимный, то есть его фамилия не вносится ни в какие базы, и мы оказываем ему помощь, при этом на его будущее это не повлияет".

Жанна Истомина, главный врач УЗ "Минский городской клинический наркологический центр"

Осужденные Влад и Никита сегодня убеждены, что стоило поговорить с родителями: им нужна была помощь, и близкие люди точно не отказали бы. Вот только тогда близкими казались совсем не те люди - так называемые друзья, которые теперь даже не вспоминают о них. Да и сами парни сейчас называют прежних приятелей лишь соупотребителями. Произошла переоценка ценностей. Увы, только после того как ошибка уже была допущена.