Циклон "Фрэнсис-Улли" покидает Беларусь - впереди экстремальные морозы

Желтый уровень опасности из-за гололедицы сохранится в Беларуси 11 января. Коммунальные и экстренные службы продолжат свою работу в круглосуточном режиме. Только за сутки удалось очистить почти 33 тыс. км дорог, более 16 тыс. дворов и все жизненно важные объекты: подъезды к больницам, школам и детским садам.

Снег в Минске прекратился, циклон уходит из Беларуси, смещаясь на север. Скорее всего, подобных масштабных заносов в этом году больше не будет. Но расслабляться не стоит: в ближайшие дни белорусов ждут новые испытания - сильные крещенские морозы.

Похолодание уже началось, самая холодная неделя впереди. Синоптики говорят, что на протяжении недели в белорусской столице ожидается до минус 19, по стране минус 25. При этом снег будет идти. Важно понимать, что это экстремальная температура. Необходимо беречь себя, минимизировать время пребывания на улице, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, чтобы не получить обморожение.

Марина Лукша, замначальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии:

"На следующей неделе мы будем больше находиться в области повышенного атмосферного давления, поэтому количество осадков уменьшится, они примут локальных и кратковременный характер, в результате чего снег еще продолжит отмечаться во многих районах страны, но интенсивность его значительно уменьшится. При этом в тыловую часть данного циклона вместе с северо-западными ветрами начнет поступать еще более холодная воздушная масса арктического происхождения, в результате чего температурный фон понизится. Если в ночь на воскресенье при прояснениях возможно до минус 23 градусов, то на следующей неделе минус 10 - минус 24, не исключено понижение до 30 градусов".

Что касается снежного покрова, до 42 см - это действительно много для нашей страны, и такие цифры приближаются к рекордным. Многие нынешний циклон, накрывший Беларусь, сравнивали с "Хавьером". По количеству принесенного снега и высоте снежного покрова "Фрэнсис-Улли" побил рекорд "Хавьера", однако по интенсивности осадков и скорости ветра "Хавьер" остается на первом месте.