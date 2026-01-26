Циклон "Леони" уже Брестской области

Беларусь постепенно накрывает новый циклон "Леони" с ледяным дождем. Он образует тонкую, почти незаметную скользкую корку. Дороги и тротуары превратятся в самый настоящий каток и станут зоной повышенного риска. Гололедица ожидается повсеместно, на севере добавятся снегопады и метели. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными.

Ирина Чернякова, инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии: "Погодные условия будут формироваться активными фронтальными разделами и теплой воздушной массой, связанной с циклоном "Леони", центр которого будет смещаться на территорию Польши. Ожидаем, что временами пройдет мокрый снег и будет переходить в дождь. На большей части территории ожидается гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега и слабый туман. Температура воздуха в городе Минске ночью составит минус 2 - минус 4, днем минус 1 - плюс 1. В дальнейшем ожидаем, что сам центр циклона будет смещаться, его фронтальные разделы будут смещаться медленно в восточном направлении и усилится скандинавский антициклон".