Циклон ушел, но арктический удар впереди: Белгидромет предупреждает об ухудшении погоды в стране

В Беларуси апрель вновь перешел в режим резких контрастов: 23 апреля жители большинства районов столкнулись с мокрым снегом, дождем, а также песчаными бурями.

Хуже всего обстановка сложилась на северо-востоке страны, где скорость ветра достигала 20 м/с. Могилевщина стала рекордсменом - порыв 29 м/с зафиксировали специалисты.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Чем еще удивит апрель белорусов, пока загадка, но то, что он сделал накануне: вызвал удивление жителей, как следствие - соцсети заполнись видеороликами.

Дарья Видибор, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета:

"Погоду в Беларуси определяет тыловая часть ныряющего циклона. Захватив с собой холодный воздух Арктики, циклонический вихрь смещался в южном направлении и к текущему моменту его центр располагается над Ярославской областью России".

24 апреля атмосфера взяла тактическую паузу. Пятница стала барьером между ушедшим циклоном и арктическим ударом, который ожидается уже в выходные: а это ветер до 21 м/с, накопление влаги за сутки в районе 10-20 мм, особенно по центральным и северным районам.

"Шквал возникает в момент столкновения двух воздушных масс, когда холодный фронт буквально подклинивает более теплый воздух. Обычно это случается на так называемых быстрых фронтах: теплый воздух не успевает плавно отступить под натиском холодного, из-за чего и происходит резкое локальное усиление ветра", - отметил младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Иван Буяков.

В период непогоды особое внимание на дороге: сотрудники ГАИ рекомендуют водителям быть внимательными.

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Опасно находиться на открытых участках трасс, вблизи полей, где возможно образование пыльных облаков и даже бури, что значительно снижает видимость. Повышенная осторожность требуется в лесополосе, где возможно падение деревьев, и при проезде на мостах и эстакадах, где боковой порывистый ветер особенно опасен. Основные рекомендации для водителя: выбор наиболее безопасной скорости, исходя из погодных условий и дорожной ситуации. Иногда скорость автомобиля может не превышать и 40 км/ч. Также рекомендуется увеличить дистанцию между машинами и не совершать опасных маневров".

Профильные ведомства мониторят обстановку в круглосуточном режиме и готовы оперативно отреагировать на погодные капризы.