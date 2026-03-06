Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Цветы, музыка и подарки: женщины Белтелерадиокомпании принимают поздравления с 8 Марта

До красивого праздника весны остаются считаные дни, но поздравления с Международным женским днем звучат уже 6 марта в коллективах, в том числе и в Белтелерадиокомпании.

Для прекрасной половины медиахолдинга подготовили приятные сюрпризы, подарки ждали сотрудниц уже с самого раннего утра.

Прямо у входа женщин встречала рота почетного караула. Каждая получила главный символ весны - тюльпаны.

И это только начало: марафон поздравлений в Белтелерадиокомпании продолжается, впереди - новые сюрпризы, теплые слова и яркий праздничный концерт для самых очаровательных и талантливых.

Разделы:

Общество

Теги:

Белтелерадиокомпания8 Марта