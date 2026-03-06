3.75 BYN
Цветы, музыка и подарки: женщины Белтелерадиокомпании принимают поздравления с 8 Марта
Автор:Редакция news.by
До красивого праздника весны остаются считаные дни, но поздравления с Международным женским днем звучат уже 6 марта в коллективах, в том числе и в Белтелерадиокомпании.
Для прекрасной половины медиахолдинга подготовили приятные сюрпризы, подарки ждали сотрудниц уже с самого раннего утра.
Прямо у входа женщин встречала рота почетного караула. Каждая получила главный символ весны - тюльпаны.
И это только начало: марафон поздравлений в Белтелерадиокомпании продолжается, впереди - новые сюрпризы, теплые слова и яркий праздничный концерт для самых очаровательных и талантливых.