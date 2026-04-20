"Цветы Великой Победы": эстафета памяти и добрых дел проходит в Воложине

Патриотический проект "Цветы Великой Победы" вдохновляет на эстафету добрых дел. До 9 мая марафон проходит в формате тематических недель. В рамках его будут проведены работы по благоустройству и озеленению мемориальных комплексов, а также оказана адресная помощь свидетелям военного лихолетья.

Артур Харлинский, первый секретарь Воложинского районного комитета БРСМ: "Памятник "Скорбящая мать" появился в 1961 году, еще во времена Советского Союза. Он был посвящен жертвам фашизма. Около тысячи советских граждан были расстреляны здесь в годы Великой Отечественной. Непосредственно саму инициативу запустил Молодежный совет в 2025 году. И неравнодушные жители принимают участие в благоустройстве, уборке территории. Это не первый субботник, который мы проводим. Собирали ветки, их утилизировали, также помогали с транспортом и техникой".