Тысячи людей приняли участие в республиканской акции "Лес! Дабро! Парадак!"

Беларусь объединяется в созидании. С заботой о родной земле коллективы приступили к традиционной весенней высадке леса. Министерство лесного хозяйства запустило масштабную акцию, которая продлится до 18 апреля. В разных районах высадился трудовой десант. В снаряжении - лопаты и, конечно, саженцы.

Пройдет совсем немного лет, и эти деревья вольются и обновят экосистему, или легкие всей Европы.

Акция с приставкой "эко" продолжается и затрагивает каждый уголок Беларуси.

Инициатива под названием "Лес! Дабро! Парадак!" приурочена к пятилетке качества и Году белорусской женщины.

Люди садят лес

Традиционно к высадке леса присоединились члены Президиума и работники Секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси совместно с Министерством лесного хозяйства. Участники акции высадили 5,5 тыс. саженцев молодых сосен, а также ели, которые уже через десятилетия превратятся в могучий лес.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Глава государства выступил с инициативой - после первых буранов восстановим лес. Посмотрите, сколько народа поднялось. Каждая семья считала своим долгом пойти посадить это дерево".

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Женское начало - это созидание, это новая жизнь, это продолжение жизни. То же самое и здесь. Мы даем сегодня новую жизнь растениям. В этот замечательный, прекрасный день вместе, и это укрепляет коллектив, такой командный дух. Ну и вместе с тем думаем о будущем".

Инициатива призвана содействовать наведению порядка в лесу, обновлению мест массового отдыха. Лес в Беларуси - важнейший природный возобновляемый ресурс и национальное достояние.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"Приятно, что из года в год количество участников растет. И приятно то, что высшие должностные лица всегда начинают, дают старт этой акции. И, естественно, уже учреждения образования, органы власти, заводы, фабрики".

А это кадры из Узденского района. Телевизионная команда "Первого информационного" также присоединилась к зеленой акции.

Елизавета Казакова, завотделом зарубежной информации телеканала "Первый информационный":

"Это благое дело. И почувствовать плечо товарища, да еще на лоне природы, это круто. Второй раз. И традиция будет, безусловно, продолжаться. Одним и тем же составом добавляются новые лица в наши ряды".

Полина Шуба, ведущая телеканала "Первый информационный":

"Мне кажется, каждому человеку нравится, когда его дом в полном порядке, когда он дышит чистым свежим воздухом, когда его окружает прекрасная красивая природа, зеленая природа. Так вот, чтобы все это у нас было, и чтобы мы это передали и нашим детям, будущим поколениям, ростки важно закладывать уже сейчас. Да и вообще, мне кажется, важно, чтобы каждый человек себе честно ответил: что я сделал для Родины?"

люди садят лес

Вместо привычного микрофона - рабочие перчатки. На выделенном участке высадили сосны и березы. Такого рода тимбилдинг очень символичен в Год белорусской женщины.

Ксения Лебедева, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Это хорошая, очень крутая традиция "Первого информационного" ежегодно весной выезжать и высаживать новый лес. Я считаю, что каждый из нас уже спустя, наверное, лет 10 будет проезжать по этой трассе, будет смотреть на лес, который уже взойдет, вырастет и будет показывать своим детям, что не только воспитали тебя, но еще и лес посадили".

Андрей Сыч, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":

"Здорово, что проводятся такие акции, на которые люди с удовольствием приезжают, особенно, если говорить о представителях крупных городов, для которых это вообще какая-то форма отдыха, переключения внимания, потому что все-таки офисные сотрудники привыкли работать больше интеллектуальным трудом. И когда ты можешь переключиться, это как раз настраивает тебя на позитивное мышление".

Алексей Волков, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":

"Если в прошлом году я, откровенно говоря, очень нервничал, потому что я ехал и вообще не понимал, как происходит посадка деревьев. В этом году я уже пришел на поляну, вижу этот меч Колесова, которым все делают. Я уже на опыте бодренько, красиво делаю. Мне очень нравится это мероприятие, потому что нас, информационщиков, практически невозможно собрать вместе. И вот сегодня я и почти три десятка моих коллег вместе с прекрасными дамами сколлаборировались".

Татьяна Некрасова, ведущая телеканала "Первый информационный":

"Я участвую в первый раз. Мне все понравилось. Вообще здорово и прекрасно с коллегами в такой чудесный денек весенний посадить деревца, которые потом вырастут, станут сильными и красивыми. Быстро приловчились. Нам все показали. Все здорово, легко и весело, самое главное, вместе".

команда по посадке леса

К акции присоединились и милиционеры. Большой десант МВД - от курсантов до министра - высадили 30 тысяч саженцев в Воложинском лесхозе. Нынешний год у милиции проходит под эгидой 110-летия ведомства. Поэтому запланировано много подобных мероприятий.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Мы всегда приезжаем не только сюда, в Воложинский район, но и по всей стране ездим, там, где есть проблемы. К нам обращаются лесхозы. Мы в обязательном порядке приезжаем и оказываем помощь".

Более 8 тысяч деревьев сегодня высадили работники Госкомвоенпрома во главе с председателем Дмитрием Пантусом. Ежегодно буреломы и вредители уничтожают сотни гектаров деревьев и растений - акция ответ и на эти вызовы.

Напомним, что принять участие в инициативе "Лес! Дабро! Парадак!" может каждый белорус. Нужно обратиться в ближайшие лесничества или лесхозы и заявить о своем желании помочь. Весь необходимый инвентарь предоставят.

Андрей Барталевич, главный лесничий Узденского лесхоза:

"В основном высаживаем лесообразующие породы: сосну, ель, из лиственных - дуб. Ввиду усыхания еловых насаждений создаем культуру лиственницы".