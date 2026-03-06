Тюльпаны для мам: в Витебском роддоме поздравили женщин с 8 Марта

По-настоящему весеннее настроение царит по всей стране в преддверии 8 Марта. Особое внимание - мамам.

С цветами в Витебский областной клинический роддом пришли представители областного отделения партии "Белая Русь" и Витебского госуниверситета имени Машерова.

Сейчас в роддоме под наблюдением врачей 90 женщин. Среди них и те, кто стал мамой в пятый и седьмой раз. В подарок яркие тюльпаны и праздничный концерт.

"Родила пятого ребеночка, девочку. Спасибо огромное, роды прошли очень быстро. Медперсоналу огромное спасибо, они помогли. Когда мы познакомились с мужем, он сказал: "4 сыночка и лапочка дочка". Но у нас получилось 3 сыночка и 2 дочки", - рассказала многодетная мама Юлия Макаренко.

Валентина Богатырева, председатель Витебского областного отделения партии "Белая Русь", ректор ВГУ им. П. М. Машерова:

"Белорусская партия "Белая Русь" в нашем областном родильном доме для того, чтобы поздравить тех, кто уже сделал самый главный подарок для себя, своих близких, семьи, своей страны. Это особый статус, это особое назначение - продлить род, свой народ, быть опорой для настоящих и сильных мужчин".

Вячеслав Дурнов, зампредседателя Витебского облисполкома, член высшего политического совета партии "Белая Русь":

"Женщины выполняют самую важную обязанность для того, чтобы наша страна процветала. Очень много делается для того, чтобы для малышей были созданы условия, чтобы наших деток было как можно больше".