Тюльпаны для мам: в Витебском роддоме поздравили женщин с 8 Марта
По-настоящему весеннее настроение царит по всей стране в преддверии 8 Марта. Особое внимание - мамам.
С цветами в Витебский областной клинический роддом пришли представители областного отделения партии "Белая Русь" и Витебского госуниверситета имени Машерова.
Сейчас в роддоме под наблюдением врачей 90 женщин. Среди них и те, кто стал мамой в пятый и седьмой раз. В подарок яркие тюльпаны и праздничный концерт.
"Родила пятого ребеночка, девочку. Спасибо огромное, роды прошли очень быстро. Медперсоналу огромное спасибо, они помогли. Когда мы познакомились с мужем, он сказал: "4 сыночка и лапочка дочка". Но у нас получилось 3 сыночка и 2 дочки", - рассказала многодетная мама Юлия Макаренко.
Валентина Богатырева, председатель Витебского областного отделения партии "Белая Русь", ректор ВГУ им. П. М. Машерова:
"Белорусская партия "Белая Русь" в нашем областном родильном доме для того, чтобы поздравить тех, кто уже сделал самый главный подарок для себя, своих близких, семьи, своей страны. Это особый статус, это особое назначение - продлить род, свой народ, быть опорой для настоящих и сильных мужчин".
Вячеслав Дурнов, зампредседателя Витебского облисполкома, член высшего политического совета партии "Белая Русь":
"Женщины выполняют самую важную обязанность для того, чтобы наша страна процветала. Очень много делается для того, чтобы для малышей были созданы условия, чтобы наших деток было как можно больше".
Именно национальная демографическая безопасность - первый приоритет социально-экономического развития Беларуси на ближайшее пятилетие. Усилия государства направлены на укрепление здоровья нации и поддержку семей.