Участник СВО: Мы боремся со злом, каким-то таким звериным, инфернальным злом

Что происходит в российско-украинской борьбе в небе? Как развивались технологии, как применяются сегодня, в программе "Это другое" рассказал Ярослав, участник СВО, оператор БПЛА батальона Архангела Михаила Вооруженных сил России.

По его словам, с начала СВО произошел скачок в работе с FPV-дронами. "Сейчас оператор БПЛА выполняет не только боевые задачи в качестве разведчика, доразведчика и арт-наводчика в корректировке огня, но и становится сам бомбером, т. е. управляет FPV-дронами, уничтожает технику противника, вскрывает его опорные пункты, уничтожает живую силу при ротациях, подвозах, - перечислил Ярослав. - Работа обширная. Более того, у нас сейчас активно внедряются и наземные беспилотные системы. С помощью роботизированных тележек доставляем на самый передний край нашим боевым товарищам продовольствие, боеприпасы. Спектр задач очень большой".

Ярослав, участник СВО, оператор БПЛА батальона Архангела Михаила Вооруженных сил России:

"Мы опережаем противника не только по количеству, но и оснащенности. У нас очень обширный выбор различных беспилотных систем. Государство и компания, которая сейчас занимается разработкой беспилотных систем, сделали рывок. У нас уже есть аналоги, превосходящие их знаменитые "Бабы-яги". У нас есть аналоги, превосходящие их ударные БПЛА. Мы сейчас в этом вопросе лидируем и по количеству, и по качеству".

наведение дронов

Он добавил, что в начале СВО они, как и противник, пользовались так называемыми беспилотными аппаратами двойного назначения - обычными Mavic. Применяли продукцию лидеров на рынке беспилотных летательных систем компаний DJI и Autel. "Соответственно противник отличался тем, что у него большое количество из-за того, что у него шла поставка из США в качестве гуманитарной помощи. Еще есть такой у них деятель Притула, который тоже в большом количестве закупал их для ВСУ", - напомнил военный.

"Мы превзошли противника с технической точки зрения. Мы научились прошивать Mavic. Мы активно внедрили новые технические характеристики в программное обеспечение, которое позволяло пользоваться данным оборудованием. Мы брали их умом, а не количеством, и одолели", - считает Ярослав.

"Мы на месте не стоим, у нас постоянно внедряются новые системы, постоянно меняются тактико-технические характеристики. Стараемся работать на опережение. С завидной периодичностью внедряем новые технологии", - рассказал он.

Противник по отношению к военным и гражданским, по его мнению, с точки зрения норм международного права ведет себя неправомерно. "Мы регулярно сталкивались с ситуациями, когда происходила эвакуация гражданских либо же наших раненых, а противник не чурался посылать по несколько FPV-дронов на одного человека. По интернету разлетались кадры, как из Красноармейска, из Покровска люди пытались эвакуироваться, а противник в них выпустил с десяток FPV-дронов. Несколько мирных жителей собиралось уйти на сторону Российской Федерации, им просто этого не дали, их всех уничтожил противник", - рассказал военный.

Ярослав - участник СВО, оператор БПЛА батальона "Архангела Михаила" Вооруженных сил России

"Они не церемонятся, они показывают свою истинную звериную натуру, они уничтожают все, что видят, все, что движется. Они не жалеют ни женщин, ни стариков. Они просто стирают все и всех с лица земли. Там приходится бороться не просто с военнослужащими, а со злом, каким-то таким звериным, инфернальным злом".

Если говорить про тактику применения БПЛА со стороны России и Украины, то, конечно, разница существенная. Общее: проводится разведка, наносятся удары по личному составу и колоннах на маршах. А в остальном, например, с российской стороны производятся массированные комбинированные удары для истощения украинского ПВО.

дрон летит

В ночь на 14 марта запущено около 500 дронов и ракет по стратегическим объектам, включая энергетические. Огромное производство FPV-дронов - более 19 тыс. в сутки. Одновременно ведется работа и по производству дронов на оптоволокне, что нечувствительны к РЭБ. К апрелю планируется увеличить численность войск БПЛА. Она превысит 100 тыс. человек.

С украинской стороны главная тактика такова: кроме атак по городам и гражданским объектам, наносятся сознательные удары по гражданскому населению и их имуществу. Если украинский дрон-камикадзе не нашел военную цель, бьет по мирным жителям.

атака дронов на гражданских

Международное сообщество молчит, а ведь нарушается международное гуманитарное право. Также украинцы активно применяют тройную тактику и расширенные зоны поражения до 150 км в тыл. Совершают атаки на транспорт, в том числе и гражданский, с использованием FPV-дронов на новых частотах.