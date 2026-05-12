Учебные сборы с военнообязанными территориальных войск пройдут в Лепельском и Чашникском районах

12 мая в Витебской области начинаются плановые учебные сборы с военнообязанными, которыми будут укомплектованы территориальные войска Лепельского и Чашникского районов.

На сборах отработают комплекс мобилизационных мероприятий, направленных на формирование воинских частей и органов управления территориальной обороны. Подготовка будет направлена на обучение совместным действиям с сотрудниками территориальных органов внутренних дел и добровольцами народного ополчения.