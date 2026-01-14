Уникальные часы из дерева: мастер из Дзержинска удостоен спецпремии Президента

За выдающиеся достижения в декоративно-прикладном искусстве, создание уникальной технологии изготовления механических будильников из дерева Андрей Мартынюк удостоен специальной премии Президента. Первые модели мастер разрабатывал годами, самостоятельно осваивал программирование. Инженерное образование помогло понять основы механики.

В коллекции мастера Андрея Мартынюка уникальные изделия без единой металлической детали, часы на основе кварцевого механизма с элементами деревянной механики.