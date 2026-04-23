Уровень радиоактивного загрязнения ряда территорий Беларуси снижается

В Минске 23 апреля обсудили защиту прав граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Научно-практический круглый стол приурочили сразу к двум датам: 40-летию аварии и 20-летию Научно-практического центра Генеральной прокуратуры.

Как отмечают специалисты, ситуация меняется. Уровень радиоактивного загрязнения ряда территорий снижается как за счет принятых государством мер, так и в результате естественных процессов.

Игорь Чешик, директор Института радиобиологии НАН Беларуси:

"На сегодняшний день снова введено в оборот примерно 21 тыс. га. Эта работа активно и постоянно ведется. Процесс сложный, многоуровневый. Он начинается с агрохимического и радиологического анализа почвы. Затем идет многоступенчатая работа на уровне разных министерств и ведомств".

И окончательное решение о введении каких-то земель в сельскохозяйственный оборот, по его словам, принимается Советом Министров Республики Беларусь, отдельным постановлением. "Но до этого проделывается колоссальная работа: научная, мониторинговая, документальная деятельность, оценка целесообразности введения этих земель в оборот по радиологическому и экономическому факторам. И после этого земля становится, скажем так, пригодной для ее возделывания", - отметил он.