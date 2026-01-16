3.71 BYN
Установлены четыре белоруса, участвовавших в организации побега военнопленных из "блока № 20"
В ночь с 1-го на 2-е февраля 1945 года из "блока № 20" концлагеря Маутхаузен была устроена попытка побега. Среди его участников были и белорусы. Кандидату исторических наук, руководителю поискового проекта "Солдатские обелиски" студентов Московского авиационного института Александру Грибовскому удалось восстановить четыре имени.
Как смог найти соотечественников в списках, об этом он рассказал в "Актуальном интервью".
Кандидат исторических наук сообщил, что в концлагере Маутхаузен была книга казней, по которой можно было определить, кто из узников был в "блоке № 20". Также была книга смертей, в которой были списки, составлявшиеся австрийскими учеными (концлагерь Маутхаузен находился в Австрии), и среди занесенных туда людей первым был человек из Беларуси, уроженец Могилевской области, командир 308-й штурмовой авиационной дивизии, полковник Кирилл Моисеевич Чубченков. О нем, к слову, сняты фильмы, а его родственники выступали в документальных фильмах.
Кроме него были и другие уроженцы Беларуси. Удалось найти четверо офицеров Красной армии.
1. Лейтенант, младший летчик-пилот Межуев Филипп Дмитриевич 1921 года рождения. Он являлся уроженцем Витебской области, Оршанского района, село Ивановка. В воздушном бою в Тульской области 9 января 1942 года был сбит, раненым попал в концлагерь. Сначала был в одном концлагере, потом переведен в другой. Пытался совершить побег, но его опять арестовали в гестапо и отправили в Маутхаузен на уничтожение.
2. Лейтенант, техник-интендант Тарайковский Михаил Болеславович 1908 года рождения, который являлся уроженцем Минской области, Логойского района, село Николино. Воевал в 160-й стрелковой дивизии. Под Вязьмой 14 апреля 1942 года попал в немецкий плен и был отправлен на уничтожение в концлагерь Маутхаузен.
3. Младший лейтенант (в некоторых документах числится как сержант) Терех Афанасий Сергеевич 1921 года рождения. Он был летчиком и воздушным стрелком. 22 июля 1943 года в районе Краснодарского края его самолет был сбит.
4. Младший лейтенант Ткаченко Юрий Потапович 1915 года рождения. Был уроженцем Витебска. Попал в плен под Киевом в 1941 году, с тех пор считался без вести пропавшим. Юрий Ткаченко был одним из организаторов побега из "блока № 20" и правой рукой организатора восстания Героя СССР, подполковника Николая Власова, которого избили и сожгли полуживым в крематории концлагеря.
Что касается четверых перечисленных героев-уроженцев Беларуси, то неизвестно, погибли ли они во время восстания, либо после того, как вырвались на свободу.