"Уверенно выполняют задачи" - Минобороны о военнослужащих, участвующих в проверке боеготовности

Боевое слаживание в полевых условиях проходят подразделения из запасников. Люди заряжены и готовы к выполнению задач. Так описал настроение военнообязанных, привлекаемых к проверке боеготовности от Министерства обороны Беларуси, помощник главы ведомства по идеологической работе.

Командиры, призванные из запаса, прекрасно понимают, что внезапные проверки (особенно в условиях, которые сегодня складываются вокруг страны) необходимы.

"В 2016-2018 годах проходил службу в 38-й десантно-штурмовой бригаде гранатометчиком. Я три года назад был на сборах, мне это пригодилось, и сейчас я это вспоминаю. Медицина очень полезная, она даже в жизни пригодится всегда. Обучили очень хорошо. Это все было слажено", - рассказал военнообязанный Павел Соловей.

Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

"Командиры, даже призванные из запаса, уверенно выполняют те задачи, которые ставятся подразделению. Личный состав, солдаты, сержанты - это взрослые, серьезные люди. Есть, конечно, и ребята, которые два года назад закончили срочную службу. Вместе с тем с первых дней чувствуется, что это команда, это коллектив, способный выполнить любую поставленную задачу".