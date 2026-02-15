Увидеть реальное состояние войск - в Беларуси проходит проверка боеготовности Вооруженных Сил

Проверка боеготовности Вооруженных Сил Беларуси вошла в активную фазу. Испытания прошли сразу несколько бригад, в том числе механизированные и сил специальных операций.

Главная цель - увидеть объективную картину, реальное состояние войск, оценить действия военнослужащих.

В штаб 120-й механизированной бригады госсекретарь Совета безопасности прибыл без предупреждений. Как сообщалось ранее, проверка внезапная. Командному составу было отведено на сбор всего около получаса. Ровно в 8:30 Александр Вольфович лично передал конверт с соответствующим поручением Главнокомандующего под грифом "секретно" начальнику штаба бригады.

"Слушаете это распоряжение, ставите первоочередные задачи, закручивайте работу. Мы смотрим, как эта работа организована", - сказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.

Около пяти минут понадобилось начштаба, чтобы довести распоряжение Главнокомандующего до личного состава. После этого передовые подразделения начали подготовку к убытию в указанные районы. Особенностью этого этапа стало то, что в готовность в рамках проверки были приведены сразу несколько воинских частей.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"В настоящий момент распоряжения Президента вручаются ряду воинских частей Западного оперативного командования, Северо-Западного оперативного командования, нескольким воинским частям и соединениям сил специальных операций. То есть масштаб проверки сегодня значительно выше. И, в принципе, привязан к реальным условиям - так, как будет, в общем-то, в реальной обстановке".

На Борисовском полигоне, куда прибыли отдельные подразделения 120-й бригады, и правда все по-боевому. Маршрут марш-броска составляется прямо в землянке.

В это время личный состав уже готовится к марш-броску. На все про все буквально несколько часов. За это время нужно не только выгнать технику из боксов и подготовить ее, но и собрать все необходимое для переброски подразделения: от личных вещей до вооружения и спецоборудования. И тут важна идеальная слаженность всех - от командиров до рядовых бойцов.

"Я должен обеспечить связь в нашем подразделении, проследить за тем, чтобы все уложили, и проследить, чтобы все были на связи", - рассказал старший радиотелефонист мотострелковой роты 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси Александр Лагойкин.

Кульминация - подготовка механизированной колонны к маршу. Грузовики и бэтээры выстроились в одну длинную шеренгу и ждут отмашки, чтобы начать движение.

Техника выстроена, бойцы заряжены - все готово к отправке.

Легкой дорога бойцам явно не показалась. На протяжении маршрута их ждали засады условных диверсантов и атаки противника.

После 200-километрового марш-броска рота быстрого реагирования прибыла в назначенный район.

Назар Цынкевич, наводчик БТР 80-й мотострелковой роты 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси:

"Марш был довольно-таки долгий из-за погодных условий, потому что снег, гололед - бэтээры могут съехать. Из-за этого особо не прибавляли газ, держались в одном темпе. Марш прошел успешно, как и всегда. Все знали свою задачу, слушали приказы командира и выполняли их точно и в срок".

Бойцы заняли укрепрайон на Сморгонском направлении и приступили к оборонительным действиям.

Отдельно стоит сказать про важное расположение укрепрайона, он находится на небольшой возвышенности, недалеко находится дорога. Бойцы, которые заняли этот укрепрайон, могут полностью контролировать трассу. Соответственно, если гипотетический противник будет наступать, то проехать по этой дороге он не сможет.

После неудачных попыток прорывать оборону ночью условный противник продолжил атаки утром, поэтому противодействие незаконному бандформированию приходилось оказывать на протяжении всего дня.

Было предпринято несколько попыток атаковать позиции укрепрайона с воздуха беспилотниками, но ни одна из них не прошла. Во-первых, на вооружении бойцов 120-й бригады имеется ружья радиоэлектронной борьбы, во-вторых, вся техника защищена специальными противодронными сетками. Еще после нескольких неудачных попыток захватить укрепрайон незаконное бандформирование отступило.

Витебские десантники

Витебские десантники тоже практиковали отражение атаки условного противника. В рамках проверки боеготовности их перекинули в Гомельскую область. Дежурное подразделение совершило марш своим ходом в (а это более 300 км) в район сосредоточения. Военные усилили госграницу на южном направлении, и по замыслу проверки на участке их ведения произошла попытка прорыва.

Такими налетами проверяют нерушимость узлов обороны - участков местности, от удержания которого зависит устойчивость всей оборонительной позиции. До этого дежурное подразделение 103-й десантной бригады из состава сил немедленного реагирования также подверглось нападению, в том числе и на марше. Атака дронами - главная проблема для колонны.

Командир роты 103-й отдельной воздушно-десантной бригады ССО ВС Беларуси:

"Эти эпизоды связаны с реальными боевыми действиями. Оценивая опыт специальной военной операции, мы акцентируем внимание на ударных беспилотных летательных системах, а именно противодействию им. Если брать оборону в целом, это оборудование инженерных заграждений, которые позволяют более качественно предупредить и не дать возможность нанести удар по своим подразделениям".

В одно время проверяется большое количество воинских частей. Проверка осуществляется поэтапно, примерно так же, как будут вестись боевые действия в случае военной угрозы. В рамках проверки предусматривается создание условий, практически приближенных к боевым, исходя из опыта военных действий в Украине.

Кобринский укрепрайон

В районе Кобринского укрепрайона нападение условного противника отражала 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада.

Первостепенной задачей таких проверок является оценка обученности личного состава, его умение обнаружить и нейтрализовать ДРГ условного врага, противостоять атакам противника, в том числе и с воздуха.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"В том числе используется опыт специальной военной операции. Почему? Потому что сейчас воюют малыми подразделениями, небольшими группами на отдельных направлениях. Поставлена задача десантной роте, и она организовала оборону определенного участка местности: организовали систему инженерного заграждения, то есть установили минные поля, чтобы не было возможности подойти с того или иного направления; организовали систему огня. В течение уже вторых суток ведут боевые действия, борются с потенциальным противником. Надо учиться в таких условиях. Дай бог, конечно, чтобы не было реальных боевых действий, таких, как в Украине происходят. Мы этот опыт отслеживаем".

Ход проверки проконтролировал Главнокомандующий. 13 февраля Президент Беларуси лично проверил боеготовность Вооруженных Сил. Александр Лукашенко посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе. Глава государства побывал на командно-наблюдательном пункте батальона, где пообщался с военнослужащими, ознакомился с выполнением мероприятий проверки. Речь также шла и о том, как обустроен быт военнослужащих. Президент подчеркнул важность проведения подобных проверок, чтобы поддерживать на высоком уровне выучку войск.

Подводя итоги, Александр Лукашенко отметил, что хотел увидеть воочию, насколько войска подготовлены для ведения боевых действий, и посоветовал министру обороны не расслабляться.