Увлекательная и познавательная: выставка к 95-летию аэроклуба ДОСААФ проходит в Витебске

От первых робких полетов до уверенных виражей. Выставочный проект к 95-летию старейшего в Беларуси аэроклуба ДОСААФ презентовали в Витебске.

В экспозиции - личные вещи инструкторов и спортсменов, кубки и медали, миниатюрные модели самолетов и вертолетов, парашюты разных лет и авиационные приборы. Экспонаты, которые десятилетиями бережно хранят сотрудники витебского аэроклуба, впервые представлены в музейном пространстве.

Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:

"Эта выставка подчеркивает значимость очередного бренда нашего города - Витебского аэроклуба. Он был создан первым в Беларуси и является исторически знаковым местом, связанным с именами выдающихся личностей".

Виктор Милешко, начальник Витебского аэроклуба имени А. К. Горовца ДОСААФ:

"18 Героев СССР и абсолютные чемпионы мира были у нас. Они все являются примером для молодого поколения. Мы вовлекаем молодежь в патриотическое воспитание с 7-8 лет. Для начала они занимаются авиамодельным спортом, а потом переходят к парашютному и вертолетному спорту".