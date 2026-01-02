3.71 BYN
Увлекательная и познавательная: выставка к 95-летию аэроклуба ДОСААФ проходит в Витебске
От первых робких полетов до уверенных виражей. Выставочный проект к 95-летию старейшего в Беларуси аэроклуба ДОСААФ презентовали в Витебске.
В экспозиции - личные вещи инструкторов и спортсменов, кубки и медали, миниатюрные модели самолетов и вертолетов, парашюты разных лет и авиационные приборы. Экспонаты, которые десятилетиями бережно хранят сотрудники витебского аэроклуба, впервые представлены в музейном пространстве.
Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:
"Эта выставка подчеркивает значимость очередного бренда нашего города - Витебского аэроклуба. Он был создан первым в Беларуси и является исторически знаковым местом, связанным с именами выдающихся личностей".
Виктор Милешко, начальник Витебского аэроклуба имени А. К. Горовца ДОСААФ:
"18 Героев СССР и абсолютные чемпионы мира были у нас. Они все являются примером для молодого поколения. Мы вовлекаем молодежь в патриотическое воспитание с 7-8 лет. Для начала они занимаются авиамодельным спортом, а потом переходят к парашютному и вертолетному спорту".
От школы гражданской авиации до тренировочной базы Военной академии. Витебский аэроклуб развивает авиамоделирование, вертолетный и парашютный спорт. Принимает республиканские и международные чемпионаты.