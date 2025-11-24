В 2026 году сохранится социальная направленность расходов бюджета: финансирование будет расти

Действительно, бюджетно-налоговый пакет документов - это важная часть в расписании депутатов на осень. Работа всегда ведется заблаговременно.

Если говорить о конкретных цифрах, то за основу взят реалистичный сценарий, что в 2026 году рост ВВП 102,8 %, инфляция не выше 7. И, конечно, вопрос, который всегда в кулуарах волнует, - сохранение социальной направленности - ответ остается стабильным уже на протяжении ряда лет. Более того, финансирование будет только расти.



Если взять выплаты на образование, здравоохранение, социальную политику, все это будет 3,7 млрд рублей. Кроме того, выплаты по семейному капиталу 280 млн рублей. И также жилищное строительство, поддержка жилищного строительства - еще миллиард рублей. Арендное жилье - акцент на ближайшую пятилетку. Верстая бюджет на следующий год, важно учитывать программу социально-экономического развития на следующий год.

Действительно, у депутатов работы много, учитывая, что бюджетно-налоговый пакет - это не только бюджет страны, но еще и бюджет Фонда социальной защиты населения. Он постоянно ритмично наполняется, все это дает возможность государству поддерживать свои социальные обязательства. Ведь все это наши больничные выплаты, пенсии, поддержка самых разных слоев населения. Вот на что будем тратить бюджет фонда в 2026 году.

Светлана Бартош, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "У нас в стране основной вид расходов бюджета фонда, это 80 % с небольшим хвостиком, уходит на выплату трудовых наших пенсий, на доставку этих пенсий к нашим гражданам. 18 % расходной части мы направляем на финансирование различного рода пособий. В нашей стране существует 11 видов пособий, начиная от самого рождения. Это и единовременные пособия, и ежемесячные пособия, которые корректируются в течение года в зависимости от роста базовой величины или средней заработной платы".

Бюджетно-налоговый пакет - это еще Налоговый кодекс. Изменения есть. Самые заметные, например, прогрессивная шкала подоходного налога. Конкретные ставки, конкретные показатели будут еще ко второму чтению пересмотрены. О них мы узнаем уже в декабре.

Также в ближайшие пятилетки, в ближайший год ждем солидной отдачи от бизнеса. Сегодня обновлен профильный законопроект, но сразу скажу, что это технические обновления, то есть никаких кардинальных перемен для рынка не будет. Как сказал профильный министр экономики, нужна сначала практика, а затем уже государство будет смотреть, нужно ли как-то обновлять правила работы на рынке.